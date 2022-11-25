استطلاع: حكومة نتنياهو لا يمكنها ايجاد حل للعمليات الفدائية

أظهر استطلاع، مساء الجمعةـ، أن غالبية الجمهور الإسرائيلي لا يرى أن الحكومة الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو سيكون لديها حل لموجة الهجمات الأخيرة المتصاعدة.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد متخصص لصالح قناة 12 العبرية ونشرت نتائجه هذا المساء، فإن 52% من "الإسرائيليين لا يعتقدون أن نتنياهو و بن غفير يملكون حلاً سحريا لمواجهة الهجمات، فيما يرى 31 %أنه يمكنهم ذلك، ويرى 55 %من ناخبي كتلة نتنياهو أن حكومة الأخير ستكون قادرة ع ذلك.

وحول تركيبة الحكومة الجديدة، أعرب 61 %عن عدم رضاهم لتعيين بتسلئيل سموتريتش وزيرا للمالية، مقابل رضا 28%، في حين أن 61 %غير راضين عن تعيين أرييه درعي وزيرا للداخلية، و33 %راضون، و55% يؤيدون تعيين يؤاف غالانت وزيرا للحرب، مقابل عدم تأييد 32.%

وحول تعيين إيتامار بن غفير وزيرا للأمن الداخلي، فإن 49 %يؤيدون ذلك، و46 %غير راضين، في حين أن 80% من ناخبي كتلة نتنياهو يعارضون مثل هذه الخطوة.