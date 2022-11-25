تشكيلة منتخب السعودية ضد بولندا في المباراة المرتقبة غداً ضمن مونديال قطر 2022

يستعد منتخب السعودية بشكل جيد للعب ضد منتخب بولندا في إطار دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022 والتي تستضيفها دولة قطر في الوقت الحالي وتستمر حتى الثامن عشر من الشهر المقبل، في وقت حقق فيه المنتخب السعودي مفاجئة مدوية حينما استطاع التغلب على منتخب الأرجنتين بنتيجة هدفين لهدف.

وتعرض لاعب منتخب السعودية ياسر الشهراني لإصابة أقوية خلال مباراة الأرجنتين ما دفع المدرب هيرفي رينارد للبحث عن تشكيلة للمنتخب السعودي الذي سيواجه منتخب بولندا السبت في تمام الساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ونشرت وسائل إعلام رياضية تشكيلة منتخب السعودية ضد بولندا المتوقعة والتي قد يدخل بها المدرب الفرنسي المباراة مضطرا بسبب الإصابات التي ضربت لاعبي منتخب الأخضر والذي يتمتع لاعبوه بمعنويات عالية جدا عقب الفوز على الارجنتين.

تشكيلة السعودية ضد بولندا

وسيجري المدرب هيرفي رينارد تعديلين على تشكيل الأخضر أمام بولندا، لتعويض سلمان الفرج وياسر الشهراني المصابين.

ويقترب مدرب منتخب السعودية من الاعتماد على محمد البريك كظهير أيسر، بينما يفاضل بين نواف العابد وسامي النجعي لخلافة الفرج، وإن كان الأول هو الأقرب، خاصةً بعد الدفع به كبديل للاعب الوسط المصاب أمام الأرجنتين.

وتوقع خبراء ومحللي الرياضية أن تكون تشكيلة منتخب السعودية ضد بولندا على النحو التالي:-

حراسة المرمى: محمد العويس.

الدفاع: سعود عبد الحميد، حسان تمبكتي، علي آل بليهي،، محمد البريك.

الوسط: محمد كنو، عبد الإله المالكي، نواف العابد.

الهجوم: سالم الدوسري، فراس البريكان، صالح الشهري.

موعد مباراة السعودية وبولندا

وأبدى صالح الشهري مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تفاؤله بتحقيق نتيجة إيجابية أمام بولندا، السبت، في ثاني جولات مرحلة المجموعات من كأس العالم 2022، مؤكدا جاهزيتهم التامة لهذه المواجهة التي وصفها بالصعبة.

وقال الشهري: «نؤمن بامكانياتنا، ولم نقلل بأي منتخب، وفوزنا على الأرجنتين سيمنحنا ثقة أقوى وأفضل للمباراتين المقبلتين».

ونوه الشهري بالعمل الكبير الذي يبذله الفرنسي هيرفي رينارد مدرب الأخضر، مؤكدا أن الاستعدادات للقاء بولندا تسير بشكل جيد، كاشفا في الوقت ذاته على أن طموحاتهم ارتفعت بعد تجاوز الأرجنتين، وجميع اللاعبون يفكرون في التأهل إلى دور الـ16.

مباراة السعودية ضد بولندا ستقام السبت في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت فلسطين والرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على إستاد المدينة التعليمية.