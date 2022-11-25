التعادل السلبي يحسم مواجهة إنجلترا ضد أمريكا في كأس العالم 2022

حسم التعادل السلبي مواجهة إنجلترا أمام أمريكا بالمباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في كأس العالم 2022.

تبادل المنتخبان الهجمات في الشوط الأول لكن بدون ترجمة أي منهما الهجمات إلى أهداف.

وجائت أبرز الفرص في الشوط الأول في الدقيقة الـ 25 عندما أهدر ويستون ماكيني فرصة هدف محقق لمنتخب أمريكا.

وفي الدقيقة الـ 32 شهدت تسديدة صاروخية من بوليسيتش لكن العارضة تمنع هدفًا محققًا.

وفي الشوط الثاني لم يختلف الأمر كثيرًا حيث واصل الفريقان اهدار الفرص بشكل غير عادي، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

بهذه النتيجة رفع منتخب أمريكا رصيده من النقاط إلى 2 محتلًا المركز الثالث بترتيب المجموعة الثانية، فيما أكد منتخب إنجلترا صدارته لترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.