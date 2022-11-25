بالصور طفلة لبنانية تنسحب من بطولة دولية بالبرتغال رفضاً للتطبيع

انسحبت المصنفة أولى في العالم دون (١١ عاماً) البطلة بيسان شيري من بطولة البرتغال الدولية للستارز بعدما أوقعتها القرعة مع لاعبة الكيان الغاصب الينور دافيدوف، على الرغم من تأثير انسحابها على تصنيفها العالمي.

وكانت شيري قد تربعت عام 2014 على عرش جمال الأطفال حين حصدت المرتبة الأولى في مسابقة الجمال التي أجرتها حينها شبكة ساحل المتن الجنوبي الاعلامية s.n.n لانتخاب أجمل طفل من بين مئة وخمسون طفلاً اشتركوا في السباق.







ويأتي انسحاب الطفلة اللبنانية حمادة في سياق الانسحابات اللبنانية التي ترفض التطبيع مع العدو الصهيوني، إذ انسحبت لاعبة الشطرنج اللبنانية سالي حمادة، من الجولة الخامسة في بطولة العالم للشطرنج في جورجيا، وذلك رفضاً للتطبيع بعدما أوقعتها القرعة مع لاعبةٍ من كيان الاحتلال الصهيوني.

وقبلها انسحبت بطلة الشطرنج اللبنانية ماغي قاسم فواز من مهرجان أبو ظبي الدولي الرابع المفتوح، رفضاً للتطبيع مع العدو الصهيوني، كما انسحب اللاعب اللبناني شربل أبو ضاهر، من بطولة العالم لرياضة الفنون القتالية المختلطة للناشئين والتي تنظمها العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك رفضاً لمواجهة لاعب "إسرائيلي".

وكان أبو ضاهر، هو ثاني لاعب لبناني يرفض المشاركة في بطولة في ذات اللعبة، وكان اللاعب عبد الله منياتو، قد انسحب في العام 2021 الفائت من بطولة العالم في الفنون القتالية المختلطة "MMA" في بلغاريا، بعد أن وضعته القرعة في مواجهة لاعبٍ من كيان الاحتلال.