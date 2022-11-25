هلع في "إسرائيل" بعد عملية القدس المزدوجة..بلاغات الأجسام المشبوهة تتضاعف

أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الجمعة، إلى إنّه منذ عملية القدس المزدوجة صباح الأربعاء الماضي تضاعف عدد البلاغات عن وجود أجسام مشبوهة في القدس المحتلة.

وقالت الصحيفة، إنّه منذ صباح الأمس تلقّت شرطة الاحتلال عشرات الاتصالات من مستوطنين قلقين من وجود أجسام مشبوهة، وتلقّت أيضاً تقارير مختلفة من "مشتبه بهم" شوهدوا في كل أنحاء القدس".

ورأى معلّقون إسرائيليون أنّ العملية تدُلّ على بداية تصعيد شديد في المواجهة الإسرائيلية – الفلسطينية، وأنّها حدث متباين عمّا كان يجري في الأعوام الأخيرة، وتُذكّر بانتفاضة الأقصى.

الجدير ذكره، أنّ عملية القدس المزدوجة التي وقعت في 23 من الشهر الحالي، أسفرت عن مقتل إسرائيلي وأكثر من 30 جريحاً، واستهدف التفجيران محطة حافلات وشارعاً.

وباركت لجان المقاومة في فلسطين العملية البطولية المزدوجة في القدس المحتلة، مؤكدةً أنّ هذه العملية تأتي رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.