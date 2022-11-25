تعادل مثير بين الإكوادور وهولندا في المجموعة الأولى بمونديال قطر

تعادل منتخبا هولندا والإكوادور في الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كأس العالم 2022 في قطر بهدفٍ لمثله على ملعب الثمامة، اليوم الجمعة، في مباراة قوية قدم خلالها المنتخب الجنوب أميركي مستوى طيباً للغاية.

وافتتح منتخب هولندا باب التسجيل في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء عن طريق لاعب "بي إس في آيندهوفن" كودي غاكبو، بينما عادل المخضرم إينر فالنسيا الكفة في الشوط الثاني.

وقدم منتخب الإكوادور مستوى طيبا في اللقاء، وكاد في أكثر من مناسبة أن يفاجئ منتخب هولندا، الذي لم يظهر بمستواه المعهود، وهذا يعود لأداء المنتخب القادم من أميركا الجنوبية، الذي يمتاز بقوة بدنية هائلة.

ورفعت الإكوادور رصيدها إلى 4 نقاط وهو ذات رصيد هولندا، في حين تحتلّ السنغال المركز الثالث في المجموعة بـ3 نقاط، ويأتي المنتخب القطري رابعاً من دون أي نقطة.