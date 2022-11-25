التشكيلة المتوقعة لـ"نسور قرطاج" في مباراة تونس واستراليا بمونديال قطر 2022

يطمح المنتخب التونسي الأول لكرة القدم إلى تحقيق الفوز، عندما يواجه، غدًا السبت، نظيره الأسترالي على ملعب "الجنوب"، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بنهائيات كأس العالم قطر 2022.

ويأمل منتخب نسور قرطاج -في ثاني مبارياته بالمونديال- أن يحصد النقاط الثلاثة أمام أستراليا، ليسير بخطى ثابتة نحو التأهل لدور الـ16، بعدما حصد في الجولة الأولى نقطة واحدة بالتعادل مع منتخب الدنمارك من دون أهداف، ليقتسم المنتخبان المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، خلف منتخب فرنسا المتصدر بثلاث نقاط، حصدها بفوزه في الجولة الأولى على نظيره الأسترالي بنتيجة 4-1.

واستعدادًا لمُباراة الغد، خاض المنتخب التونسي، أمس الخميس، بقيادة مدربه الوطني جلال القادري، حصته التدريبية قبل الأخيرة على "ملعب العقلة 3"، ضمن برنامج تحضيراته لمواجهة أستراليا.

وسجّلت الحصة التدريبية انضمام الحارس البشير بن سعيد إلى المجموعة، بعد تعافيه من الإصابة، ويُنتظر أن يكون بن سعيد الحارس الثاني في قائمة تونس لمواجهة أستراليا، واختتم المنتخب صباح اليوم الجمعة تحضيراته بحصة تدريبية أخيرة.

ويُنتظَر أن تشهد تشكيلة تونس الأساسية في مواجهة أستراليا عودة لاعب الوسط المهاجم، نعيم السليتي، للمشاركة أساسيًّا، على حساب أنيس بن سليمان، كما تبرز إمكانية الاعتماد على لاعب مونبلييه الفرنسي، وهبي الخزري، لقيادة خط هجوم تونس.

التشكيل المتوقع للمنتخب التونسي أمام أستراليا أيمن دحمان علي العابدي، منتصر الطالبي، ديلان برون، ياسين مرياح، محمد دراغر عيسي العيدوني إلياس السخيري، نعيم السليتي يوسف المساكني، عصام الجبالي