راصد جوي: تبقى البلاد تحت تأثير بقايا المنخفض الجوي

توقع الراصد الجوي ليث العلامي أن تبقى البلاد تحت تأثير بقايا المنخفض الجوي، يوم غدٍ السبت، حيث تسود أجواء باردة نسبياً إلى باردة، وتظل الفرصة مهيأة لهطول زخات من الأمطار على فترات حتى ساعات المساء.

أما عن حالة الجو يوم غدٍ السبت، فلن يطرأ تغير يذكر على الأجواء خاصة في الفترة الصباحية . ويبقى الجو بارداً وماطراً في الفترة الصباحية حتى الظهيرة، ومع فترة الظهيرة من المتوقع أن تضعف فرصة الأمطار بشكل تدريجي ويبقى الجو بارداً، و في ساعات الليل يتوقف سقوط الأمطار تماماً وتبقى الأجواء باردة.

يوم الأحد يبقى الجو غائم جزئياً، و يستقر الجو على هيئته الباردة، ويبقى الجو غائماً جزئياً نهاراً . وتكون الحرارة دون المعدلات السنوية العامة بنحو الثلاثة درجات مئوية، مع المساء والليل والفجر والصباح الباكر تضاف برودة إضافية ولا بد من الجاكيتات الدافئة.

و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم الاثنين بحيث تكون تماماً حول المعدل السنوي العام. نهاراً يسود جو غائم جزئي الى غائم مع بقاء الجو دافئاً نسبياً الى دافئ، و في ساعات الليل يعود الجو بارداً.

و يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم الثلاثاء، لكن سيكون الجو ما بين غائماً جزئياً الى غائم نهاراً، ودافئ الى حد كبير، ومع المساء يصبح الجو بارداً نسبياً الى بارد، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية من المطر، و الرياح تكون شرقية الى جنوبية شرقية .

أما يوم الأربعاء، فيطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة. ويسود خلال الصباح جو بارد في مختلف المناطق. ومع النهار يصبح الجو دافئاً نسبياً مع بقاء الحرارة دون المعدل السنوي بقليل. ومع حلول المساء يصبح الجو بارداً من جديد . والله تعالى أعلى وأعلم