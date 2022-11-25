كأس العالم 2022: إيران تفوز على ويلز، وقطر تخسر أمام السنغال

حقق منتخب إيران فوزا على منتخب ويلز بهدفين دون رد في افتتاح مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم 2022.

وبهذه النتيجة، تحصد إيران ثلاث نقاط ثمينة لتحتل المركز الثاني بالمجموعة مؤقتا خلف إنجلترا بفارق الأهداف، قبل مباراة إنجلترا أمام الولايات المتحدة، فيما توقف رصيد ويلز عند نقطة واحدة.

وفي المجموعة الأولى، خسرت قطر أمام السنغال بثلاثة أهداف لهدف وأصبحت قاب قوسين أو أدنى من الخروج رسميا من نهائيات كأس العالم التي تقام على أراضيها.

إيران وويلز

وقد سيطر المنتخب الإيراني على مجريات اللقاء تماما، وخاصة في الشوط الثاني، وأهدر عدة فرص محققة، كانت أخطرها في الدقيقة 51 عندما سدد أزمون كرة قوة ارتدت من القائم الأيسر، لتصل الكرة إلى غولي زاده الذي سدد كرة قوية ارتطمت بالقائم الأيمن.

وحصل حارس مرمى ويلز هينيس واين على بطاقة حمراء في الدقيقة 86 بعد تدخل عنيف على المهاجم الإيراني طارمي.

وبعد محاولات عديدة، سجلت إيران هدفها الأول والقاتل بتسديدة قوية من المدافع البديل روزبه جشمي في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ولم تكتف إيران بهدف واحد، بل شنت هجمة مرتدة ثانية سريعة في الدقيقة الحادية عشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع وسجلت الهدف الثاني عن طريق رامين رضائيان.

وكانت إيران قد خسرت المباراة الأولى أمام إنجلترا بستة أهداف مقابل هدفين، وهي أكبر خسارة لها في تاريخ كأس العالم، بينما تعادل منتخب ويلز مع الولايات المتحدة الأمريكية بهدف لكل فريق.

وكانت التشكيلة الأساسية لمنتخب إيران أمام ويلز قد شهدت غياب حارس المرمى علي رضا بيرانواند، الذي أصيب بارتجاج في المخ خلال مباراة إيران أمام إنجلترا.

وأشارت تقارير إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أكد ضرورة عدم مشاركة بيرانواند في مباراة ويلز، وفقا للبروتوكول المتبع في حال إصابة أي لاعب بارتجاج في المخ.

وجدد كيروش الثقة في حارس المرمى سيد حسين حسيني، الذي تلقت شباكه ستة أهداف أمام إنجلترا، وأبقى علي رضا بيرانواند على مقاعد البدلاء.

وأجرى كيروش خمسة تغييرات على التشكيلة التي لعبت أمام إنجلترا، أبرزها إقحام سردار أزمون مهاجم باير ليفركوزن على حساب علي رضا جهانبخش لاعب فينورد روتردام.

قطر و السنغال

خسر المنتخب القطري أمام نظيره السنغالي بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب الثمامة ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022 .

وتقدم المنتخب السنغالي بهدف في الدقيقة 42 بعد كرة خاطئة من الدفاع القطري وصلت إلى بولاي ديا الذي سددها قوية على يسار الحارس القطري مشعل برشم إلى داخل الشباك.

وضاعفت السنغال النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 49 من ضربة ركنية نفذها إسماعيل جاكوبس وقابلها فامارا ديدهيو بضربة رأس رائعة مرت بجوار يد الحارس القطري.

ونشط المنتخب القطري بشكل ملحوظ، لكنه كان يفتقر إلى الدقة في إنهاء الهجمات، كما تألق حارس المرمى السنغالي إدوارد ميندي وأنقذ أكثر من فرصة محققة لقطر.

وكانت أقرب فرصة لهز الشباك السنغالية في الدقيقة 71 عندما اصطدمت الكرة بالقائم الأيسر لميندي.

وقلص المنتخب القطري النتيجة في الدقيقة 79 من كرة عرضية من الجانب الأيمن قابلها مونتاري بضربة رأس قوية مرت على يمين ميندي إلى داخل الشباك.

وبينما كانت قطر تضغط من أجل إدراك هدف التعادل، سجل أحمدو بامبادينج الهدف الثالث للسنغال في الدقيقة 84، لتنتهي المباراة بفوز أسود التيرانغا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وبهذه النتيجة، أنعش المنتخب السنغالي آماله في التأهل إلى الدور ثمن النهائي بعدما حصد ثلاث نقاط ثمينة.

وبقي المنتخب القطري بلا نقاط ليتذيل المجموعة ويقترب من الخروج المبكر. ويلتقي منتخبا هولندا والإكوادور في وقت لاحق اليوم ضمن المجموعة ذاتها، وفي حال انتهاء المباراة بالتعادل فسيصل كلا الفريقين إلى النقطة الرابعة، وهو ما يعني أقصاء قطر من البطولة، حتى قبل خوض مباريات الجولة الثالثة.

وتصطدم السنغال في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالإكوادور في مباراة حاسمة على بطاقة التأهل، فيما يواجه منتخب قطر نظيره الهولندي.