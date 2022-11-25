رسميا.. قطر خارج كأس العالم 2022 بعد هزيمتها أمام السينغال

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:15 م
25 نوفمبر 2022
السنغال

تكبد المنتخب القطري هزيمته الثانية تواليا في بطولة كأس العالم لكرة القدم عقب السقوط أمام السنغال بثلاثة أهداف لواحد، الجمعة، على أرض استاد "الثمامة" ضمن منافسات المجموعة الأولى.

و بخسارته أمام السينغال، كان فريق العنابي على بعد خطوة واحدة من مغادرة المونديال، قبل أن تتأكد مغادرته بعد تعادل هولندا و الاكوادور.

 

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