رسميا.. قطر خارج كأس العالم 2022 بعد هزيمتها أمام السينغال

تكبد المنتخب القطري هزيمته الثانية تواليا في بطولة كأس العالم لكرة القدم عقب السقوط أمام السنغال بثلاثة أهداف لواحد، الجمعة، على أرض استاد "الثمامة" ضمن منافسات المجموعة الأولى.
و بخسارته أمام السينغال، كان فريق العنابي على بعد خطوة واحدة من مغادرة المونديال، قبل أن تتأكد مغادرته بعد تعادل هولندا و الاكوادور.
⚽️🥅 بوعلام يخطئ في إبعاد كرة سهلة وديا يستغل الموقف ويمنح السنغال الهدف الأول— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 25, 2022
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⚽️🥅 فامارا ديديو يهدي السنغال الهدف الثاني من ضربة رأس— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 25, 2022
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⚽️🔥🔥 مــونـــتـــاري يــدخـل الــتاريــخ بــتسجيله أول هــــدف لقطر في كأس العالم FIFA قطر 2022™— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 25, 2022
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⚽️ منتخب السنغال يسجل الهدف الثالث بفضل ديـانـغ— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 25, 2022
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