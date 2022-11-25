بيني غانتس: فكرة إنشاء جيش خاص لبن غفير في الضفة الغربية ستؤدي إلى فشل "أمني خطير"

عارض وزير حرب الاحتلال بيني غانتس، نقل حرس الحدود في منطقة الضفة الغربية، لتكون ضمن صلاحيات وزارة الحرب التي سيترأسها إيتمار بن غفير.

ونقلت إذاعة حيش الاحتلال، عن غانتس قوله: "فكرة إنشاء جيش خاص لبن غفير في الضفة الغربية ستؤدي إلى فشل أمني خطير"، مضيفاً: "عندما لا تكون قوة حرس الحدود متاحة تحت إمرة قائد القيادة الوسطى للجيش، أو عندما تتلقى قوات حرس الحدود أمرًا للعمل في المنطقة، خلافا لاحتياج الجيش، ستحدث فوضى أمنية".

وكان حزب الليكود بزعامة نتنياهو، وحزب بن غفير، قد وقعا صباح اليوم الجمعة، على اتفاق يتعلق بانضمام الأخير للحكومة "الإسرائيلية" الجديدة التي يعمل نتنياهو على تشكيلها.

وأفاد موقع "واي نت" العبري، بأن الاتفاق ينص على أن يكون بن غفير وزيرا للأمن الداخلي بصلاحيات واسعة، وأن يكون إسحاق فاسير لاوف وزيرا للنقب والجليل، وسيكون مسؤولاً أيضًا عن مخطط شرعنة البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية، في حين سيكون عميحاي إلياهو وزيرا لحقيبة التراث.

ولفت الموقع "الإسرائيلي" إلى أن حزب بن غفير سيحصل على مناصب إضافية، منها أن يكون ألموج كوهين نائب وزير الاقتصاد، وتسفيكا فوغل رئيس لجنة الأمن الداخلي في الكنيست، ومناصب أخرى.