رئيس الشاباك الأسبق: نتجه لتصعيد خطير وأوسع من الوضع الحالي

توقع رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) الأسبق، عامي أيالون، اليوم الجمعة، أن الأراضي المحتلة عام 48، والضفة الغربية والقدس بشكل خاص، تتجه إلى تصعيد أمني خطير وأوسع من الوضع الحالي، وتطرق إلى عملية التفجير المزدوجة في القدس، أول من أمس، وفشل الشاباك في منعها.

وقال أيالون لإذاعة 103FM "إننا في حالة تصعيد. وينبغي أن ندرك الاتجاه. وباعتقادي أننا نتجه إلى تصعيد كبير جدا. ولا أعلم إذا كان ينبغي تسمية ذلك انتفاضة. فالانتفاضة هي هبة شعبية، وهي ليست عنفا بلا خلفية. والوضع ليس بهذا الشكل حاليا".

وأضاف أيالون أنه "يوجد فرق بين هجمات القاعدة أو داعش، وهي أشد من العمليات المسلحة هنا. ومن الجهة الأخرى، نحن لا نرى آلافا أو عشرات آلاف (الفلسطينيين في مواجهات) في الشوارع".

وتابع أن "الجميع يرفع رأسه" وليس التنظيمات الفلسطينية فقط. "ونحن موجودون في واقع توجد فيه طاقة دينية قومية. والأقصى بالنسبة للفلسطينيين، تماما مثل القدس وجبل الهيكل بالنسبة لنا، لم يعد رمزا دينيا فقط، وإنما رمز ديني قومي. وقد يكون شكل الانتفاضة كالذي شهدناه في الماضي، لكن عندما تندلع لن يكون بالإمكان وقف الإرهاب. إرهاب الأفراد والتنظيمات".

وأردف أنه "لا أعلم إذا ستكون هذه تنظيمات مثل حماس. ولكن من الجهة الأخرى هناك تنظيمات أخرى التي أسميناها في الماضي بالعمليات الكبيرة".

و أضاف أيالون أنه في تصعيد كهذا "سيموت أشخاص وسيصاب آخرون. لا أعرف عددهم، لكنا نتجه إلى هناك. ولن يحدث هذا غدا، ولا أعرف متى بشكل دقيق، لكنني متأكد من أن هذا سيحدث لأن الطاقة الموجودة تتغذى من الفقر، انعدام الأمل، وزد إلى ذلك انعدام القيادة المطلقة".