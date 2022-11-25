فلسطين تشارك في بطولة العالم للوشو كونغ فو للشباب

يواصل لاعبا المنتخب الوطني للووشو كونغ فو، محمد صبيح وبتول عبد الوهاب، معسكرهما التدريبي، استعدادا لمشاركتهما في بطولة العالم الثامنة للشباب، المقرر إقامتها في العاصمة الإندونيسية جاكارتا، خلال الفترة من 2 إلى 11 كانون الأول المقبل.

وانخرط صبيح وعبد الوهاب بمعسكر تدريبي خاص تحت إشراف اللجنة الفنية للاتحاد ومدرب المنتخب الوطني للشباب حسن الخطيب، للاستعداد بالشكل المطلوب للحدث الدولي الذي سيشهد منافسات محتدمة بين الدول المتنافسة، مما يتطلب برامج خاصة لكل متدرب، كما أن هذه المشاركة تعتبر الأولى للمنتخب الوطني في بطولة العالم للشباب.

وأوضح رئيس الاتحاد طارق خليفة أن مجلس إدارة اتحاد اللعبة، أقر هذه المشاركة خلال اجتماعه الأخير، وتم اختيار اللاعبين بناءً على الأداء المميز اللذين قدماه في البطولة العربية للشباب التي عقدت في مصر.

وأكد أن الاتحاد يسعى لتقديم كل الإمكانيات الفنية واللوجستية الممكنة لتكون المشاركة مشرّفة للاتحاد ولمنظومة اللعبة والرياضة الفلسطينية.

وشكر خليفة اللجنة الأولمبية الفلسطينية ورئيسها الفريق جبريل الرجوب، على ما تقدمه من دعم متواصل للارتقاء بلاعبي المنتخب الوطني للمنافسات العالمية ومتابعتهم الحثيثة للاعبين ونتائجهم.

وكان نائب الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو مصطفى شريف، قد أشار إلى أن بطولة العالم للشباب تشهد إقبالا كبيرا بمشاركة نحو 1800 لاعبا ولاعبة في منافسات الساندا والأساليب الحديثة، من 90 دولة حول العالم.