الأسير المقدسي يوسف الرجبي يدخل عامه الثامن

دخل الأسير المقدسي أمس الخميس، يوسف الرجبي عامه الاعتقالي الـ 8 على التوالي داخل سجون الاحتلال.



وأوضح أمجد أبو عصب رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين، أن الأسير يوسف ربحي مرتضى الرجبي (25 عام) أمس الخميس عامه الاعتقالي الثامن على التوالي داخل سجون الاحتلال.



ويشار إلى أن يوسف قد اعتقل بتاريخ 24/11/2015 داخل المحطة المركزية غرب مدينة القدس، و إدعت سلطات الإحتلال حينها أنه كان في طريقه لتنفيذ عملية بعد أن ضبطت بحوزته سكين، ويقضي الآن حكماً بالسجن لمدة تسع سنوات.



جدير ذكره أن الأسير يوسف الرجبي تنقل بين عدة سجون و يقبع حاليا في سجن "النقب" الصحراوي.