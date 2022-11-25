أسعار الدولار في لبنان اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022

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الدولار في لبنان

شهدت أسعار الدولار الأمريكي في لبنان اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022، ارتفاعاً ملحوظاً أمام الليرة اللبنانية في السوق السوداء غير الرسمية، بمطلع التعاملات الصباحية.

سعر الدولار اليوم في لبنان

سجل سعر الدولار الأمريكي في لبنان انخفاضاً بتعاملات السوق السوداء، مقابل الليرة اللبنانية اليوم، إلى مستوى 39.9000 ليرة للشراء، و 39.700 ليرة للبيع، وذلك بعد أن وصل أمس إلى مستوى 39.600 ليرة للشراء، و 39.400 ليرة للبيع مقابل الدولار الأمريكي.

سعر الدولار بمنصة صيرفة

واستقر سعر الدولار عبر منصة صيرفة أمام الليرة عند 30.300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

سعر الدولار بمصرف لبنان

أعلن مصرف لبنان المركزي، أن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل إلى 8000 ليرة للدولار.

أسباب انخفاض الدولار أمام الليرة

بدأت الليرة اللبنانية تتراجع تدريجيا منذ عام 2019 أمام الدولار الأمريكي، تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرة.

وكانت خسرت الليرة اللبنانية 90% من قيمتها، بسبب الانهيار المالي الذي دخل عامه الثالث وأدى إلى تفشي الفقر، وشلل في النظام المالي، وتجميد مدخرات المودعين في أكبر أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.