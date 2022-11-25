كيف استهل رونالدو وميسي كأس العالم من نفس النقطة؟

في نسخة قد تدون نهاية مشوارهما في كأس العالم، استهل الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي مونديال 2022 من نفس النقطة.

وكان سجَّل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف السبق لمنتخب البرتغال في شباك غانا خلال مباراة الفريقين بالجولة الأولى من المجموعة الثامنة لمونديال قطر، مساء الخميس.

وجاء هدف كريستيانو رونالدو في الدقيقة الـ65 من ضربة جزاء، ليضع البرتغال في المقدمة ويمهد لفوز فريقه 3-2 على الرصاصات النحاسية.

وأصبح رونالدو بهذا الهدف أول لاعب في التاريخ ينجح في تسجيل أهداف خلال خمس نسخ متتالية لكأس العالم (2006، 2010، 2014، 2018، 2022).

جدير ذكره أنه تصدر منتخب البرتغال المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط، متفوقا بفارق نقطتين عن أوروجواي وكوريا الجنوبية اللذان تعادلا سلبيا.

ومن نفس نقطة الجزاء، بدأ الغريم الأذلي لرونالدو، ليونيل ميسي، مونديال قطر بتسجيل الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين خلال مواجهة المنتخب السعودي يوم الثلاثاء، لتتشابه بدايتهما التهديفية في آخر ظهور مونديالي.

غير أن منتخب الأرجنتين خسر في النهاية بعدما قلب المنتخب السعودي الطاولة بتحويل تأخره بهدف إلى فوز 2-1، ليحقق إحدى مفاجآت كأس العالم.

وتذيَّل منتخب الألبيسيليستي ترتيب المجمموعة الثالثة بلا نقاط خلف الأخضر السعودي، الذي تصدر الترتيب في الجولة الأولى متفوقا بفارق نقطتين على بولندا والمكسيك.

ومع قرب اعتزال الثنائي المصنف كأفضل ثنائي في العالم، لتقدمهما في العمر، حيث يبلغ كريستيانو رونالدو 37 عاما وليونيل ميسي 35 عاما، قد يسدل مونديال قطر نهاية مشوارهم في كأس العالم، الذي بدأ قبل 16 عاما منذ نسخة 2006.

ورغم مشاركتهما في الأربع نسخ السابقة، لم يسبق أن حقق رونالدو وميسي لقب كأس العالم.