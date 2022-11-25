الأوكرانيين يغرقون في الظلام نتيجة الضربات الروسية

انقطع التيّار الكهربائي والمياه عن مناطق أوكرانيّة واسعة، بينها العاصمة كييف، أمس الخميس، بعد ضربات روسيّة جديدة كثيفة استهدفت منشآت الطاقة الأوكرانيّة.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي:" هناك حوالي 15 منطقة تُعاني مشاكل في إمدادات المياه والكهرباء".

وأضاف زيلنسكي :"إنه لا يزال وضع الكهرباء صعبًا في كلّ المناطق تقريبًا، ومع ذلك، فإنّنا نعمد كل ساعة إلى إعادة توصيل الكهرباء لمزيد من المستهلكين".

ويُشار إلى أنه بعد تسعة أشهر على بدء الغزو الروسي، أمضى ملايين الأوكرانيين، الخميس، بلاء كهرباء في ظلّ البرد.

وفي العاصمة كييف التي شهدت أمطارًا وحيث يسود طقس بارد، ظلّ نحو 70% من السكّان بلا كهرباء، صباح الخميس، حسب بلديّة المدينة.

من جهتها، أكّدت وزارة الدفاع الروسيّة أنّ قصفها لم يستهدف كييف، متّهمة المضادّات الجوّية الأوكرانيّة بأنّها مسؤولة عن الأضرار التي لحقت بالعاصمة.

وفي خاركيف ثاني كبرى مدن البلاد على الحدود مع روسيا، استمرّت "مشاكل الإمداد بالكهرباء"، حسبما قال الحاكم، أوليغ سينيغوبوف، صباحًا.