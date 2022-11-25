مدرب أمريكا يحرج مدرب انجلترا قبل المواجهة المرتقبة..!

أحرج مدرب منتخب أمريكا، جريج بيرهالتر، نظيره في المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت، بسبب تطبيق "واتساب" للمراسلات.

ويُشار إلى أنه يلتقي منتخب إنجلترا مع نظيره الأمريكي اليوم (الجمعة) في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في كأس العالم 2022.

وقبل ساعات من المواجهة بالمونديال، كشف جريج بيرهالتر عن أنه كان على تواصل مستمر مع ساوثجيت قبل البطولة، غير أن الأخير أصبح يتجاهل رسائله على "واتساب" في الوقت الحالي.

وقال بيرهالتر في تصريحات نقلاً عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "كنت أتواصل مع ساوثجيت عبر واتساب لكن في الآونة الأخيرة لم أعد أرى العلامة الزرقاء (التي تشير إلى أن الطرف الآخر قرأ الرسالة)، لا أعرف ما الذي يحدث".

وأضاف: "التواصل بيننا متوقف الآن نوعا ما، لكن أعتقد أن علاقتنا ستعود مرة أخرى بعد المباراة".

على الرغم من تجاهل ساوثجيت لرسائله، فإن مدرب أمريكا أثنى على نظيره في إنجلترا بقوله: "جميعنا نعلم أن عمل المدرب موجه نحو تحقيق النتائج، وأعتقد أن جاريث قام بعمل رائع".

وتابع بيرهالتر حديثه بقوله: "لقد قلت منذ عام ونصف أن سجله في البطولات الكبرى كان رائعاً، لقد قام بعمل مذهل مع فريقه، وبدأوا المونديال الحالي بداية رائعة لذا فهم خصم قوي، ستكون مباراة صعبة بالنسبة لنا".