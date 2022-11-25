صحيفة عبرية: اتفاق على تعيين "بن جبير "وزيــراً "للأمــن الداخـلي" الصهيوني

أعلنت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الجمعة، عن توقيع اتفاق بين حزبي "الليكود" و"عوتسما يهوديت"، بتعيين بن جبير "وزيرا للأمن الداخلي" في كيان الاحتلال.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية:" تم التوقيع على اتفاق بين "الليكود" و"عوتسما يهوديت"، لتعيين "بن جبير" "وزيرا للأمن الداخلي".

ويُشار إلى أنه يُعد هذا الاتفاق هو الأول في الطريق إلى تشكيل حكومة الاحتلال التي تعثر تشكيلها منذ انتخاب حزب "الليكود" وكتلة اليمين بأغلبية في الكنيست الصهيوني في الأول من نوفمبر الحالي.

وأضافت الصحيفة العبرية: "سيكون بن غفير عضواً في الحكومة و"وزيراً للأمن الداخلي" بصلاحيات كبيرة".

وكان قد هدد بن جبير الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بعقوبات وسلسلة من الإجراءات القاسية ضدهم في حال تم تعيينه وزيراً للأمن الداخلي في حكومة الاحتلال.