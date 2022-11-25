مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين غرب رام الله

هاجم عدد من المستوطنون، الليلة الماضية، مركبات المواطنين بالحجارة على طريق "وادي الدلب" غرب رام الله.

وقال المواطن سامح عرمان :"أنه تفاجأ بمجموعة من المستوطنين يقطعون عليه الطريق، ويهاجمون مركبته بالحجارة، أثناء عودته مع أحد الأصدقاء إلى بلدتهم خربثا بني حارث غرب رام الله.

وأضاف عرمان أن الهجوم تسبب بتهشم الزجاج الأمامي لمركبته، وتناثر شظايا الزجاج في غرفة القيادة، مشيرا إلى أن المستوطنين كانوا يختبئون خلف مكعبات إسمنتية وضعتها قوات الاحتلال في الطريق وأقامت عليها بوابة حديدية.

ولفت المواطن إلى أن مركبة أخرى تعرضت لاعتداء مماثل، بالتزامن مع الاعتداء على مركبته.