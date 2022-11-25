قتيلان بجريمة إطلاق نار في "الطيرة" بالداخل المحتل

قتل شابان في مدينة الطيرة، من جراء تعرضهما لإطلاق نار، قبيل منتصف ليل الخميس - الجمعة، ليرتفع بذلك عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، إلى نحو 95 قتيلا.

وأفادت مصادر محلية، بأن القتيلين هما شابان في العشرينات من العمر، تعرضا لإطلاق نار فيما كانا داخل مركبة خاصة، قرب مقبرة الطيرة.

ونقلت المصادر، أن الضحيتان وصلتا وهما بحالة "حرجة" إلى مستشفى "مئير" في "كفار سابا" بالداخل المحتل، وفشلت المحاولات الطبية لإنقاذهما، ليتم إقرار وفاتهما.

ويُشار إلى أنه تم العثور على مركبة تتصاعد منها ألسنة اللهب في منطقة أخرى من تلك التي وقعت فيها الجريمة في الطيرة، ويُعتقد أن الجناة استخدموها خلال ارتكاب الجريمة وأضرموا النار فيها لاحقا.

ولم تُعرف خلفية الجريمة بعد، حيث قالت الشرطة:" إن قواتها وصلت إلى موقع الجريمة وشرعت بالتحقيق في ملابساتها، ومطاردة الجناة".

جدير ذكره أنه بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بالداخل المحتل، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، نحو 95 قتيلا بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في المجتمع العربي في رقم قياسي غير مسبوق.