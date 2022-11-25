الاحتلال يغلق مداخل بعض الطرق الفرعية بحوارة جنوب نابلس

أغلقت قوات الاحتلال، صباح اليوم الجمعة، مداخل بعض الطرق في بلدة حوارة جنوب نابلس بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أغلقت فجر اليوم مداخل بعض الطرق الفرعية في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس المحتلة.

ويُشار إلى أن قوات الاحتلال ومستوطنيها يقومون بشكل يومي باعتداءات على المواطنين في بلدة حوارة في محاولة لتهجيرهم من المنطقة.

وكانت رفعت قوات الاحتلال في الـ3 من نوفمبر الحالي، حصارها المشدد الذي فرضته على مدينة نابلس المحتلة لنحو 4 أسابيع متتالية، بعد المعركة الشرسة التي شهدتها مدينة نابلس واستشهد فيها المقاوم وقائد مجموعة "عرين الأسود" وديع الحوح.

وتشهد مدينة نابلس بشكل شبه يومي مواجهات مسلحة بين مقاومين من "سرايا القدس- كتيبة نابلس" و"عرين الأسود"، و"كتيبة بلاطة"، مع قوات الاحتلال التي تحاول اقتحام المدينة وخاصة البلدة القديمة بهدف اعتقال بعض المقاومين أو اغتيال البعض الآخر.