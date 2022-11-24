طلبة كلية الإعلام في جامعة الأقصى يزورون عددا من المؤسسات الإعلامية 

نظم طلبة كلية الإعلام في جامعة الأقصى بغزة تخصص العلاقات العامة، صباح يوم الخميس 24-11-2022، جولة زيارات ميدانية استهدفت ثلة من المؤسسات الإعلامية الفلسطينية (إذاعة صوت القدس، إذاعة الرأي الفلسطينية، وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، وكالة شمس نيوز) وذلك من أجل تعزيز التعاون وممارسة دور العلاقات العامة في التشبيك بين المؤسسات.

وجاءت هذه الزيارات ضمن مساق تدريب علاقات عامة "3"، بإشراف وتوجيه مدرس المساق د. نبيل الطهراوي، ومتابعة أ. رمزي منصور، كما ضمت مجموعة من طلاب وطالبات تخصص العلاقات العامة في كلية الإعلام.

وقال منسق الفعالية تامر دلول، إن هذه الزيارات تأتي في إطار التطبيق العملي لمساق تدريب علاقات عامة 3، والتعرف على المؤسسات الإعلامية عن قرب ومعرفة آلية العمل وقياس روح التعاون بين الفريق الواحد في المؤسسة.

وأضاف دلول أن للعلاقات العامة دورا هام في تعزيز الترابط والتقدم نحو تحقيق المزيد من النجاح في العمل ووضع الخطط والاستراتيجيات، وأن هذه الزيارات تسهم في تنمية مهارات طلبة العلاقات العامة والتطبيق العملي لما تم دراسته خلال المرحلة الجامعية، ويزيد من فرصة حصول الطالب على فرص عمل وتدريب في تلك المؤسسات.

من جانبه، عبر الطالب محمود النحال وأحد القائمين على تنظيم الفعالية، على أهمية هذه الزيارات في تطوير وتنمية قدرات طلبة الإعلام وإقامة علاقات تؤدي لخدمتهم بعد التخرج.

في سياق متصل، أشاد مديرو المؤسسات الإعلامية بالزيارة التي تعبر عن حرص الطلبة على التفاعل مع المؤسسات الإعلامية، والتشبيك مع الوسط الصحفي، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح في المرحلة الجامعية والعملية.