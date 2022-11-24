سعر غرام الذهب النهاردة الجمعة 25 نوفمبر 2022 في مصر

سعر غرام الذهب في مصر النهاردة الجمعة 25 نوفمبر 2022، تحظى أسعار الذهب باهتمام واسع من قبل المستثمرين و الكثير من الأشخاص، حيث يبحث هؤلاء عن أسعار الذهب بشكل يومي، و لذلك يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" في هذه المقالة أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري، كما جاءت في تعاملات اليوم الجمعة 25-11-2022.

أسعار الذهب في مصر اليوم

حيث واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها لتسجل مستويات قياسية جديدة، مع سيطرة حالة من الارتباك على التعاملات، وذلك على الرغم من استقرار أسعار المعدن النفيس عالمياً.

ومنذ بداية تعاملات الأسبوع الحالي، واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها لتسجل بنهاية كل جلسة زيادات تاريخية ومستويات قياسية جديدة.

وغالباً ما ترتبط أسعار الذهب في مصر بسوق الصرف، وعلى الرغم من حالة الهدوء والاستقرار التي تشهدها سوق الصرف، فإن سعر الذهب يواصل تسجيل مستويات قياسية جديدة.

سعر الذهب عيار 21 في مصر

وللمرة الأولى في مصر، وصل سعر غرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في السوق المصري، مستوى 1360 جنيهاً للغرام يوم أمس، لكنه استهل تعاملات اليوم عند مستوى 1353 جنيها، فيما سجل الغرام من عيار 18 مستوى 1160 جنيهاً.

كما صعد سعر الذهب عيار 24 إلى مستوى 1545 جنيها، في حين ارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل مستوى 10824 جنيهاً.

وفي سوق الصرف، تراوح سعر صرف الدولار في مصر بين 24.54 جنيه، كأعلى سعر للشراء، مقابل 24.46 جنيه كأقل سعر للشراء.

فيما تراوحت أسعار البيع بين 24.58 جنيه كأعلى سعر، و24.56 جنيه كأقل سعر.

أسعار الذهب عالميا

عالمياً، ارتفعت أسعار الذهب بتعاملات اليوم، قبيل صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبعد بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة.

وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.3% أو ما يعادل 5.70 دولار لتصل إلى 1745.6 دولار للأونصة عند التسوية.

في حين انخفض مؤشر الدولار الذي يرصد أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنحو 0.8% عند 106.33 نقطة.