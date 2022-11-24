جيش الاحتلال يزعم: احباط مئات العمليات في الضفة والقدس

زعمت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أحبط منذ بداية عام 2022، نحو 428 عملية كان مقاومين وفدائيين قد خططوا لتنفيذها ضد قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وذكرت القناة 14 العبرية: إنه تم إحباط 428 عملية وصفتها بالـ"خطيرة" منذ بداية هذا العام بينها (330 عملية إطلاق نار، و54 طعن، و 34 تفجير، و5 دهس، و3 خطف).

وبخصوص عملية القدس، أمس، التي اسفرت عن مقتل مستوطن وجرح العشرات، جراء انفجار عبوة ناسفة، أشارت القناة، إلى أنه في المنظومة الأمنية يعترفون، بأن هوية منفذي تفجيرات القدس لا تزال غير معروفة.