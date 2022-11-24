طبيعة مرض وسبب وفاة مدني رحيمي في ذمة الله في السعودية اليوم الخميس 24-11-2022

طبيعة مرض وسبب وفاة مدني رحيمي في ذمة الله في السعودية اليوم الخميس الموافق 24-11-2022 ، ويبحث آلاف الأشخاص في المملكة العربية والسعودية وفي دول عربية أخرى عبر محرك جوجل الشهير عن التفاصيل التي توصلكم إلى سبب وفاة الإعلامي الرياضي مدني رحيمي حيث دخل العناية المركزة قبل أسابيع والان يتصدر قائمة التريند مع تفاعل أكثر من الفين تغريدة حتى كتابة فريق فلسطين اليوم الإخبارية هذه المقالة التي وضحنا فيها الإجابة بالصور وبالفيديو كما أن مواقع التواصل الاجتماعي بدأت تشهد آلاف التغريدات التي يترحم فيها المواطنين على روح الفقيد وعن باقي التفاصيل التي تتحدث عن هذا الموضوع فهو في السطور التالية .

سبب وفاة الاعلامي مدني رحيمي في السعودية

وعن سبب وفاة الإعلامي السعودي مدني رحيمي عن عمر ناهز 75 عاما ، وهو نتيجة اصابته بمرض عضال الم به في وقت سابق وقد نجم عنه تدهور في حالته الصحية إلى أن تم الإعلان عن وفاته اليوم على سرير المرض في المستشفى التخصصي.

موعد دفن مدني رحيمي

حتى كتابة هذه المقالة لم يتم الإعلان رسميا عن موعد جنازة ودفن الإعلامي السعودي مدني رحيمي لكنه من المتوقع ان يكون ظهر يوم غد الجمعة، في الرياض، تحديدًا من أقرب مسجد له.

مدني رحيمي في ذمة الله

وفاة الإعلامي مدني رحيمي

نادي الوطن علق : "الله يرحمه ويغفر له ووالدينا وجميع اموات المسلمين عظم الله اجركم واحسن الله عزاكم وغفر الله لميتكم واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".

عبدالله العدواني علق على وفاة مدني رحيمي : رحمك الله يا مدني كم كنت فاكهة في الاتحاد رغم اني من عشاق الأهلي إلا إنك كنت مميزاً ومخلصاً لفريقك". اما اسارير علق : إنا لله وإنا إليه راجعون كان أطيب إعلامي شفته في حياتي الله يجعل مثواه الجنة يا رب".

محمد البكيري علق على وفاة الإعلامي مدني رحيمي في ذمة الله : رحم الله الدكتور مدني رحيمي أبرز شخصية إدارية قادت فريق كرة القدم بنادي الاتحاد فترة التسعينيات الميلادية. الذي توفي بعد معاناته من الجلطة التي تعرض لها قبل اربعة سنوات، اشتهر بتصريحاته الجريئة الإعلامية. اداريا وناقدا. كما تميز مظهره بالسكسوكه وحطه (الغترة) الشهيرة باسمه".

#مدني_رحيمي_في_ذمه_الله لاحول ولا قوة الا بالله انتقل إلى رحمة الله تعالى الاعلامي #مدني_رحيمي دعواتكم له بالرحمة والمغفرة، رحمه الله و غفر له واسكنه فسيح جناته. pic.twitter.com/8tnDqJ16ON — 𝙏𝙄𝙂𝙀𝙍 (@DVyDjxVQRPu47NB) November 24, 2022

سامر الجابر علق : "إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحم صاحب القلب الطيب والخلق النبيل أخي مدني رحيمي واغفر له واسكنه فسيح جناتك. احر التعازي لأسرته الكريمة وذويه ومحبيه".

برجس علق : "وفاة الإعلامي الرياضي #مدني_رحيمي صاحب القلب الطيب المتسامح ، أسأل الله أن يتقبله ويرحمه برحمته الواسعة ويغفر له، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحسن عزاء أهله ويعظم أجرهم ويجبر مصابهم الجلل، إنا لله وإنا إليه راجعون".

محمد العنزي علق : "رحم الله الدكتور مدني رحيمي.. وعوضه جنة عرضها .. السماوات والأرض .. “ إنا لله وإنا إليه راجعون” تعازينا لأسرته .. والأسرة الرياضية ..".

نسأل الله العلي القدير ان يرحم ويغفر للاستاذ #مدني_رحيمي ويتجاوز عنه ويسكنه فسيح جناته ، وعظم الله أجر أهله وذويه ومحبيه.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

#مدني_رحيمي pic.twitter.com/gUjpqKKNOE — ﮼ (@awham1002) November 24, 2022

فيصل أبو اثنين علق على وفاة الإعلامي مدني رحيمي في السعودية : "رحم الله صاحب القلب الطيب والأخلاق الحميدة والتواضع الجم.. مدني رحيمي اللهم أغفر له وأرحمه وتجاوز عنه وأسكنه فسيح جناتك وأجعل ما أصابه رفعة له في جنات النعيم .. إنّا لله وإنا إليه راجعون ".

خليل علق : "الله يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جناته والهم اهله الصبر ، كان خفيف الظل اسلوبه مع الجميع يتسم بالطيبة". أما بو يزن علق : الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه .. ما عهدنا منه الا طيب الاخلاق والهدوء والسكينة فاللهم بدله دار خير من دارة واسكنه فسيح جناتك . اللهم جازه بالإحسان احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا".

من هو مدني رحيمي ويكيبيديا

وفي نهاية المقالة التي تحدث بها فريق الموقع عن طبيعة مرض سبب وفاة الإعلامي الرياضي مدني رحيمي وموعد الدفن ويكيبيديا فقد وضعنا لكم معلومات عامة عن الفقيد وهو من مواليد 1946م في محافظة ينبع غرب المملكة ، ومدني قد حصل على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع التربوي.

ونواصل معكم في تقديم المعلومات ، وخلال فترة الثمانينات الهجرية لعب مدني رحيمي في نادي الاتحاد السعودي ، كما وعاد ليعمل في بيته الاتحاد كإداري منذ عام 1403 وحتى عام 1414هـ.