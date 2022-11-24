وفاة شخصين جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على جدة السعودية

هطلت أمطار غزيرة على مدينة جدة السعودية، اليوم الخميس، ما أدى إلى وفاة شخصين وتعليق الدراسة وتأخير رحلات جوية وإغلاق الطريق المؤدية إلى مكة المكرمة لساعات، بحسب ما أوردت وسائل إعلام سعودية.

وأعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عن "إغلاق طريق (مكة-جدة) السريع، وبشكل احترازي نظرًا لهطول الأمطار" قبل أن تعلن إعادة فتحه بعد ساعات.

وقال متحدث باسم الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة إنه تم "تسجيل حالتي وفاة حتى الآن ونهيب بالجميع عدم الخروج إلا للضرورة".

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس تأثر حركة المرور في جدة بفعل تساقط الأمطار الغزيرة.

وأعلن مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، على حسابه عبر تويتر، أنه "نظرًا لظروف الأحوال الجوية، فقد تم تأخير إقلاع بعض الرحلات الجوية"، داعيا المسافرين للتواصل مع شركات الطيران للتأكد من مواعيد الرحلات الجديدة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، فجر الخميس، "حفاظا على سلامة الطلاب والطالبات، فقد تقرر تعليق الدراسة في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص".

وبدأت امتحانات نهاية الفصل الدراسي في السعودية. وكانت المدارس أغلقت أبوابها، الأربعاء، بعد قرار ملكي بيوم إجازة للقطاعين الخاص والعام وللطلاب، لمناسبة فوز منتخب المملكة لكرة القدم على نظيره الأرجنتيني في مونديال قطر.

وكانت فيضانات كبيرة أودت بـ123 شخصا في جدة في 2009، ونحو عشرة أشخاص بعدها بعامين.