تفاصيل سبب وفاة الإعلامي مدني رحيمي وموعد الدفن ويكيبيديا .. طبيعة مرض مدني رحيمي في السعودية

سبب وفاة الاعلامي مدني رحيمي وموعد الدفن ويكيبيديا في المملكة العربية السعودية ، وتم الإعلان رسميا اليوم الخميس 24-11-2022 عن وفاة الأستاذ السعودي مدني رحيمي في احدى مستشفيات المملكة فيما دشن نشطاء من اقاربه واصدقاءه ومواطنين وسم باسمه على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تصدر قائمة التريند وسط تفاعل بالآلاف عليه داخل المملكة وخارجها داعين المولى عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته في المقابل لاحظ فريق فلسطين اليوم الاخباري على محرك جوجل الشهير وجود عمليات بحث واسعة عليه لمعرفة طبيعة المرض الذي أصاب مدني رحيمي الامر الذي دفعنا إلى كتابة هذه المقالة التي اوضحنا فيها الإجابة والتفاصيل ونقلنا لكم أيضا التغريدات وهي التالي :

سبب وفاة مدني رحيمي الاعلامي في السعودية

وعن سبب وفاة الإعلامي السعودي مدني رحيمي عن عمر يناهز 75 عاما ، وهو نتيجة اصابته بمرض عضال الم به في وقت سابق وقد نجم عنه تدهور في حالته الصحية إلى أن تم الإعلان عن وفاته اليوم على سرير المرض في المستشفى التخصصي.

موعد دفن مدني رحيمي

حتى كتابة هذه المقالة لم يتم الإعلان رسميا عن موعد جنازة ودفن الإعلامي السعودي مدني رحيمي لكنه من المتوقع ان يكون ظهر يوم غد الجمعة، في الرياض، تحديدًا من أقرب مسجد له.

وفاة الإعلامي مدني رحيمي

نادي الوطن علق : "الله يرحمه ويغفر له ووالدينا وجميع اموات المسلمين عظم الله اجركم واحسن الله عزاكم وغفر الله لميتكم واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".

عبدالله العدواني علق : رحمك الله يا مدني كم كنت فاكهة في الاتحاد رغم اني من عشاق الأهلي إلا إنك كنت مميزاً ومخلصاً لفريقك". اما اسارير علق : إنا لله وإنا إليه راجعون كان أطيب إعلامي شفته في حياتي الله يجعل مثواه الجنة يا رب".

محمد البكيري علق على وفاة الإعلامي مدني رحيمي : رحم الله الدكتور مدني رحيمي أبرز شخصية إدارية قادت فريق كرة القدم بنادي الاتحاد فترة التسعينيات الميلادية. الذي توفي بعد معاناته من الجلطة التي تعرض لها قبل اربعة سنوات، اشتهر بتصريحاته الجريئة الإعلامية. اداريا وناقدا. كما تميز مظهره بالسكسوكه وحطه (الغترة) الشهيرة باسمه".



سامر الجابر علق : "إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحم صاحب القلب الطيب والخلق النبيل أخي مدني رحيمي واغفر له واسكنه فسيح جناتك. احر التعازي لأسرته الكريمة وذويه ومحبيه".

برجس علق : "وفاة الإعلامي الرياضي مدني رحيمي صاحب القلب الطيب المتسامح ، أسأل الله أن يتقبله ويرحمه برحمته الواسعة ويغفر له، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحسن عزاء أهله ويعظم أجرهم ويجبر مصابهم الجلل، إنا لله وإنا إليه راجعون".

محمد العنزي علق على وفاة مدني رحيمي : "رحم الله الدكتور مدني رحيمي.. وعوضه جنة عرضها .. السماوات والأرض .. “ إنا لله وإنا إليه راجعون” تعازينا لأسرته .. والأسرة الرياضية ..".

اللهم اغفرله وارحمه

وعافه وأعفوا عنه

وأكرم نزله

ووسع مدخله

وأجعل قبره روضة من رياض الجنة #مدني_رحيمي pic.twitter.com/eYVeoOVE8g — أيمن الحطامي (@hotaamiia) November 24, 2022

فيصل أبو اثنين علق على وفاة الإعلامي مدني رحيمي في السعودية : "رحم الله صاحب القلب الطيب والأخلاق الحميدة والتواضع الجم.. مدني رحيمي اللهم أغفر له وأرحمه وتجاوز عنه وأسكنه فسيح جناتك وأجعل ما أصابه رفعة له في جنات النعيم .. إنّا لله وإنا إليه راجعون ".





من هو مدني رحيمي ويكيبيديا

وفي نهاية المقالة التي تحدث بها فريق الموقع عن سبب وفاة الاعلامي مدني رحيمي وموعد الدفن ويكيبيديا فقد وضعنا لكم معلومات عامة عن الفقيد وهو من مواليد 1946م في محافظة ينبع غرب المملكة ، ومدني قد حصل على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع التربوي.

ونواصل معكم في تقديم المعلومات ، وخلال فترة الثمانينات الهجرية لعب مدني رحيمي في نادي الاتحاد السعودي ، كما وعاد ليعمل في بيته الاتحاد كإداري منذ عام 1403 وحتى عام 1414هـ.