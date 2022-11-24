هل كميات الغاز المتوفرة حاليًا في غزة تلبي احتياجات المواطنين..!

أكد رئيس جمعية أصحاب شركات البترول والغاز، أحمد الحلو، اليوم الخميس، أن كميات الغاز المتوفرة في محطات التعبئة في قطاع غزة، كافية لتلبية احتياجات المواطنين، وعملية الاستيراد من الخارج إلى القطاع مستمرة، ويتم نقله بواسطة شاحنات النقل الخاصة، يومياً، عبر معبري كرم ابو سالم ورفح.

وأوضح الحلو، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن عملية استيراد الغاز من الجانب المصري والداخل المحتل للقطاع يصل معدلها قرابة ستة آلاف طن شهريًا، ويجري توزيعها فيما بعد على 50 محطة تعبئة ويتم بيعها لاحقًا للمستهلكين.

وبيّن أن عملية الاستيراد تكون وفقًا للطلب المطروح من قبل التجار.

ونفى الحلو، الأقاويل التي تتحدث عن وجود أزمة غاز حاليًا في القطاع، لا سيما مع البدء في دخول فصل الشتاء، داعيًا المواطنين إلى عدم الاكتراث إلى الإشاعات وضرورة تلقي المعلومات حول هذا الأمر من الجهات الرسمية والمعنية.

وتبلغ سعر أسطوانة الغاز 12 كيلو للمستهلك بنحو 72 شيكل، و 5 كيلو بـ 32، و 2.5 كيلو بـ 17.