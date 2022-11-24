منتخب البرتغال يحقق فوزًا ثمينًا على نظيره الغاني بثلاثية مقابل هدفين

حقق المنتخب البرتغالي فوزًا ثمينًا على نظيره الغاني بثلاثية مقابل هدفين بالمباراة التي تقام حاليًا على استاد 974، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس العالم 2022.

في الدقيقة "64" من عمر المباراة حصل منتخب البرتغال على ركلة جزاء، ونجح كريستيانو رونالدو في تسجيلها في منتصف المرمى، ليعلن عن الهدف الأول لمنتخب بلاده في المونديال.

في الدقيقة "73" من عمر المباراة نجح أندريه أيو في تسجيل هدف التعادل للمنتخب الغاني بتسديدة قوية ليعيد اللقاء لنقطة البداية.

في الدقيقة "78" من عمر المباراة نجح جواو فليكس في تسجيل الهدف الثاني للمنتخب البرتغالي، قبل أن يختتم رافائيل لياو ثلاثية البرتغال بهدف في الدقيقة 80.

في الدقيقة 88 نجح عثمان بوكاري في تقليص الفارق من جديد لصالح المنتخب الغاني.

يتواجد منتخب البرتغال في المجموعة الثامنة بدور المجموعات بكأس العالم 2022، بجوار كلًا من غانا وأوروجواي وكوريا الجنوبية.

جاء تشكيل البرتغال لمواجهة غانا على النحو التالي..

- حراسة المرمى: دييجو كوستا.

- خط الدفاع: كانسيلو، دياز، بيريرا، جوريرو.

- خط الوسط: أوتافيو دا سيلفا، روبين نيفيز، فيرنانديز.

- خط الهجوم: برناردو سيلفا، كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس.

بدلاء البرتغال أمام غانا على النحو التالي:

أندري سيلفا، أنطونيو سيلفا، ويليام، دييجو دالوت، ريكاردو هورتا، جواو ماريو، خوسي.سا، رفائيل لياو، ماتيوس نونيس، جواو بالينا، روي باتريسيو، بيبي، جونتشالو راموس، فيتور فيريرا.

في المقابل، جاء تشكيل غانا لمواجهة البرتغال على النحو التالي:

- حراسة المرمى: أتي زيجي.

- خط الدفاع: أليدو سيدو، ألكسندر دجكيو، دانيال أمارتي، محمد ساليسو، عبد الرحمن بابا.

- خط الوسط: محمد قدوس، توماس بارتي، ساليس عبد الصمد، أندريه أيو.

- خط الهجوم: ويليامس.

بدلاء غانا أمام البرتغال بكأس العالم:

دانيال أفري، جوزيف أيدو، جوردان أيو، أوسمان بخاري، إبراهيم دانلاند، عبدول فاتاو إسحاقو، دينيس أودوي، دانيال كيريه، عبد مناف نور الدين، جيديون مينساه، طترق لامبتي، إليشا أووسو، أنطوان سيمنيو، كمال سواح، كمال دين سوليمانا.