مشاهدة بث مباشر البرازيل وصربيا الآن على يلا شوت وقناة بي ان سبورت في كأس العالم اليوم الخميس 24-11-2022

مشاهدة بث مباشر البرازيل وصربيا الآن على يلا شوت وقناة بي ان سبورت في كأس العالم 2022 ، اليوم الخميس 24-11-2022، حيث ستبدأ في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القدس والسعودية والثامنة بتوقيت جمهورية مصر العربية ضمن منافسات الجولة الأولى في بطولة مونديال قطر.

وتذاع هذه المواجهة النارية التي تنظم على ملعب لوسيل الذي يتسع لنحو 80 ألف متفرج، حصريًا على قناني MAX 2 وMAX 1 الذي يمتاز بثها بجودة HD، ويعلق عليها المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

وتأتي تشكيلة منتخب البرازيل المتواجد في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم، على النحو التالي: إذ يضمن في حراسة المرمى : أليسون بيكر، وفي خط الدفاع : دانيلو، ماركينيوس، تياجو سيلفا، أليكس ساندرو، أما في خط الوسط فإنه يضم كل من : كاسيميرو، فريد، رافينيا

وفي خط الهجوم لمنتخب البرازيل، فيضم : فينيسيوس جونيور، ريتشارليسون، نيماد دا سيلفا.

هنـــــا بث مباشر البرازيل وصربيا الآن على يلا شوت

فيما تشكيلة منتخب صربيا المتوقعة، فهي التالي: إذ انه يأتي في حراسة المرمى كل من: فانجا ميلنكوفيتش سافيتش وبريدراج راجكوفيتش وماركو دميتروفيتش .

أما في خط الدفاع في هذه التشكيلة فهي التالي : نيكولا ميلنكوفيتش وستراينيا بافلوفيتش وميلوش فيلجكوفيتش وساردان بابيتش وستيفان ميتروفتيش وفيليب ملادينوفيتش وسترانينا إيركاوفيتش .

وفي خط الوسط، فإنها تضم كل من : دوسان تاديتش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وفيليب كوستيتش وساسا لوكيتش ونيمانيا جوديلي وإيفان إيليتش ونيمانيا ماكسيموفيتش.

ويضم هذا الخط، أيضا، اللاعبين: خيتافي الإسبانيأوروس راسيتش وأندريا زيفكوفيتش وداركو لازوفيتش ونيمانيا رادونيتش وماركو جرويتش وفيليب دجورسيتش .

وفي خط الهجوم، فإنه يضم كل من : ألكسندر ميتروفتيش ودوسان فلاهوفيتش ولوكا يوفيتش .