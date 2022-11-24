الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة حول اختراق الكاميرات الأمنية الخاصة بعملية القدس

أفادت القناة العبرية الـ 14 بأن هاكرز إيرانيون، اخترقوا فجر اليوم الخميس، كاميرات مراقبة شوارع تابعة لهيئة أمنية إسرائيلية كبيرة، تحتوي على مشاهد أولية لعملية الانفجار في محطة الحافلات المركزية غرب القدس.

وقالت القناة العبرية إن الهاكرز الإيرانيين اخترقوا كاميرات تابعة لشركة مدنية إسرائيلية تعمل لمصلحة هيئة أمنية إسرائيلية كبيرة.

وأضافت القناة العبرية، أن التسجيلات المصورة تمت في حيز عام مفتوح وليس سريًا، وأنه "لا يوجد خطر على معلومات سرية، وهذه ليست كاميرات سرية وإنما مكشوفة ومعلقة على صارية. وتأثير هذا الحدث على الوعي بالأساس".

ونشرت مجموعة هاكرز إيرانية تطلق على نفسها "عصا موسى"، تسجيلا للحظة انفجار العبوة الناسفة في العملية التفجيرية الأولى التي وقت بمحطة الحافلات المركزية غرب مدينة القدس صباح أمس الأربعاء.

وقالت مجموعة الهاكرز الإيرانية في بيان مقتضب إنها تمكنت من اختراق الكاميرات الإسرائيلية بمحطة الحافلات، واستولت على تصوير للحظة الانفجار.

وأدى الانفجار إلى مقتل إسرائيلي وإصابة نحو 22 آخرين بينهم 3 وصفت جراحهم بالحرجة والخطيرة.

من جهته، قال مراسل القناة 14 العبرية هيلل بيتون روزين، إن اختراق مجموعة هاكرز إيرانية لكاميرات تابعة لجهاز أمني إسرائيلي هي بمثابة صفعة قوية وثغرة أمنية لأجهزة الأمن.

أما مراسل القناة 13 العبرية أور هيلر فقال إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية فتحت تحقيقًا شاملًا في قضية اختراق كاميرات أمنية من قبل هاكرز إيراني، لفهم ما إذا كان هناك اختراق إلكتروني وكيف تم تسريب الفيديو.