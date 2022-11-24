نصائح هامة لغسل الملابس الحريرية..!

غسل الملابس الحريرية يحتاج عناية خاصة غسل الملابس الحريرية يحتاج إلى عناية خاصة

ويعد غسل الملابس الحريرية من الأمور التي تحتاج إلى عناية كبيرة، لتجنب الإضرار بألوانها وملمسها، والحفاظ على رونقها ومظهرها الأنيق.

وأوضحت الرابطة الألمانية لشركات المنظفات ومستحضرات العناية بالجسم أن الغسل اليدوي هو الأفضل للملابس الحريرية، مؤكدة أهمية ألا تزيد درجة حرارة الماء على 30 درجة مئوية، مع مراعاة استخدام مسحوق غسيل مخصص للملابس الحريرية.

ويراعى أيضا عدم نقع الملابس الحريرية في الماء طويلا، وعدم فركها بشدة، كما لا يجوز عصرها بقوة، حيث يُمكن أن يتسبب ذلك في الإضرار بالنسيج.

كما ينبغي للتجفيف، فرد قطع الملابس الحريرية على منشفة جافة وتركها لتجف.

وأشارت الرابطة إلى أنه يمكن أيضا غسل الملابس الحريرية في الغسالة الأوتوماتيكية، إذا كانت تحتوي على برنامج للغسل اليدوي، مع مراعاة عدم استخدام دورة العصر للحفاظ على رونق الملابس.

ويجب استخدام المساحيق المخصصة للملابس الحريرية سواء تم غسل هذه الملابس في الغسالة أو يدويا.

ولا تقتصر متاعب الملابس الحريرية على الغسل، حيث يجب كذلك تجنب وصول العرق إليها؛ لأنه يتسبب في تغيير درجتها اللونية. ولحل هذه المشكلة، يوصي معهد الموضة الألماني باستخدام لصقات الإبط لمنع وصول العرق إلى هذه الملابس.

أما إذا وصل العرق بالفعل إلى الملابس الحريرية وتسبب في ظهور بقع عليها، فينبغي حينئذ غسلها بأقصى سرعة ممكنة.