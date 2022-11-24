هل يجهز جمال بلماضي ثورة في منتخب الجزائر؟

يجهز المدرب جمال بلماضي ثورة في صفوف منتخب الجزائر، استعداداً للمنافسات المقبلة خاصة تصفيات كأس أمم أفريقيا "كوت ديفوار 2023".

ويُشار إلى أنه كان منتخب "محاربي الصحراء" قدم مستويات ضعيفة خلال فترة التوقف الدولي ترجمها بتعادل أمام مالي 1-1 ثم خسارة أمام السويد 0-2.

وأورد موقع "لاجازيت دي فينيك"، أن جمال بلماضي أبدى غضبه من الأداء الذي قدمه بعض اللاعبين في الفترة الأخيرة وينوي استبعادهم من حساباته بدءا من التوقف الدولي المقبل.

ويتعلق الأمر الأمر بكل من إسلام سليماني وآدم زرقان ويانيس حماش، بجانب كريم عريبي وحسين بن عيادة الذي فشلوا في تقديم مؤشرات مقبولة خلال توقف نوفمبر.

ويخطط جمال بلماضي للاستعانة بمواهب في الفترة المقبلة، بينها الثلاثي أصحاب الجنسية المزدوجة حسام عوار وفارس شايبي وريان ايت نوري.

وتأتي هذه الخطوة من جانب النجم الأسبق لمانشستر سيتي بعد الانتقادات اللاذعة التي طالته من قبل الجماهير الجزائرية في الفترة الأخيرة بسبب خياراته الخاطئة وتمسكه ببعض اللاعبين رغم تراجع مستواهم.

جدير ذكره أنه تملك الجزائر عددا هائلا من المواهب من أصحاب الجنسية المزدوجة، لكن معظمهم لم تسمح له الفرصة لإثبات وجوده مع المنتخب الأول لأسباب غير واضحة.