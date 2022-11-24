ما هي جوائز كأس العالم "قطر 2022".. وهل تتخطى الـ400 مليون دولار..؟!، يبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن قيمة الجوائز التي أعادها الفيفا لكأس قطر 2022، ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال جوائز كأس العالم في قطر 2022، وقد زادت نسبة بحث المتابعين من عشاق كرة القدم حول العالم عن جوائز كأس العالم بقطر وقيمة هذه الجوائز، بعد إعلان الفيفا عن المخصصات المالية لكأس قطر، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة قمالة بعنوان: ما هي جوائز كأس العالم "قطر 2022".. وهل تتخطى الـ400 مليون دولار..؟!، ولمعرفة كافة التفاصيل وقيمة الجوائز نرجو متابعة المقال للنهاية.

جائزة كأس قطر 2022

وكان كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن المخصصات المالية التي ستحصل عليها المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة "قطر 2022".

هل تتخطى الجوائز 400 مليون دولار

ويدور سؤال لدى العديد من المتابعين والمختصين في الشأن الرياضي عن قيمة هذه الجوائز والتي خصصتها الفيفا.

وسيبلغ إجمالي جوائز البطولة الدولية التي تلعب بين الـ 21 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل و الـ18 كانون الثاني/ديسمبر المقبل، 440 مليون دولار.

تصنيف الجوائز حسب الترتيب

وسيحصل المنتخب المتوج بكأس العالم على 42 مليون دولار والوصيف على 30 مليون دولار، في حين سيحصل صاحب المركز الثالث على 27 مليون دولار والرابع على 25 مليون دولار.

وسيخصص للمنتخبات التي ستنهي البطولة بين المركز الخامس والثامن مبلغ 17 مليون دولار ومن المركز الـ9 إلى المركز الـ16 سيحصلون على مبلغ 13 مليون دولار.

وستمنح المنتخبات صاحبة المركز السابع عشر وصولاً للمركز الأخير مبلغ 9 ملايين دولار، على أن يحصل كل منتخب مشارك على مليون ونصف المليون دولار في مقابل نفقات الاستعداد.



