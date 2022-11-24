أسينسيو: طلبات إنريكي قاسية.. وأشعر براحة في مركزي الجديد

شهد أداء ماركو أسينسيو، قفزة واضحة مع المنتخب الإسباني، ويرجع ذلك إلى ما يتطلبه المدير الفني للمنتخب، لويس إنريكي مارتينيز، منه وفقا لما ذكره لاعب ريال مدريد، الذي أقر بأنه دائما ما "يسعى إلى الكمال"، وبأنه يشعر ب"الثقة" مع المدرب.



وأكد أسينسيو في مؤتمر صحفي اليوم "يركز لويس إنريكي كثيرا سواء على المجموعة أو بشكل فردي على التحركات التي نقوم بها، ويحلل كل شيء ويشرح فكرته في اللعب، وكيف يريد أن يكون الهجوم والدفاع. يبحث عن الكمال. إن مطالبه قاسية من مركز كل لاعب في الملعب، ولهذا السبب يركز دائما مع الفريق وما يريده من كل لاعب".

وسجل أسينسيو هدفه الأول في كأس العالم أمام كوستاريكا، في مشاركته الثانية مع المنتخب الوطني، وأبدى سعادته بالثقة التي يمنحه إياها لويس إنريكي لإظهار أفضل نسخة منه.

وأكد "أشعر بأنني في حالة جيدة للغاية. قدم الفريق بأكمله مباراة رائعة بالأمس. أنا شخصيا سعيد بالهدف وبأنني كنت قادرا على المساهمة بأمور كثيرة. أكيف نفسي مع ما يطلبه مني لويس إنريكي، وأشعر براحة تامة وسعيد بالثقة التي يمنحها لي".



وقال أسينسيو، الذي شارك أساسيا كمهاجم، في المركز 9 الذي بدأ يتألق فيه، "منذ اليوم الأول أخبرني لويس إنريكي أنه يمكنني اللعب في مراكز مختلفة. المركز 9 هو المركز الذي يجب على الجميع احترام مساحته لأننا نلعب كفريق واحد".



وأوضح: "يجب أن نكون منسقين للغاية مع بعضنا البعض دفاعيا وهجوميا. يطلب مني التنسيق مع لاعبي الوسط والجناحين بحيث يلعب كل واحد في موقعه ومساحته".



وحقق المنتخب الإسباني انتصارا عريضا على كوستاريكا أمس ب7 أهداف نظيفة في مستهل مشواره بمونديال قطر 2022.