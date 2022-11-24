الرقابة "الإسرائيلية": هاكرز إيراني سرب فيديو لحظة التفجير في القدس

أعلنت الرقابة العسكرية "الإسرائيلية" أن مجموعة من الهاكرز "إيرانيين" اخترقوا كاميرات المراقبة لـ"جهاز أمني كبير وحساس"، وسربوا الفيديو للحظة التفجير في محطة الحافلات في القدس.

وعلى الأثر فتحت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" تحقيقا شاملا في قضية اختراق كاميرات أمنية من قبل الهاكرز الإيرانيين، لفهم ما إذا كان هناك فعلا اختراق إلكتروني، وكيف تم تسريب الفيديو.

وكانت مجموعة هاكرز، تطلق على نفسها اسم "عصا موسى"، نشرت الليلة الماضية تسجيل كاميرات المراقبة "الإسرائيلية"، للحظات الأولى لعملية التفجير في القدس.

هذا وشددت القوات "الإسرائيلية" من إجراءاتها على الحاجز العسكري المقام على مدخل بلدة بيت اكسا بشمال غرب القدس، وبدأت القوات عمليات مداهمة للقرية بعد عمليات التفجير في القدس، حيث تعد من القرى الفلسطينية القريبة على مواقع التفجيرين.

كما فرضت الشرطة "الإسرائيلية" حظر نشر على مجريات التحقيق في التفجير.