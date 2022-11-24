العراق: احباط عمليتين لسرقة النفط من خلال ثقب بالأنابيب

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، إحباط عمليتين لسرقة النفط من خلال ثقب في الأنبوب الناقل، وضبط 10 مواقع نفطية تستخدم للمتاجرة وتدوير المشتقات النفطية بصورة غير رسمية.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان: "تواصل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عملياتها الاستباقية للحد من حالات تهريب النفط ومشتقاته، واستنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة وبعمليات منفصلة ضمن محافظات عدة، تمكنت مفارز الوكالة من ضبط 10 مواقع نفطية تستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير رسمية، حيث تم العثور بداخل المواقع على خزانات نفطية مختلفة الأحجام تحتوي على منتج نفطي مجهول الكمية والنوعية ضمن محافظات بغداد والبصرة وكركوك والأنبار".

وأضافت: "تمكنت المفارز ذاتها من إحباط عمليتين لسرقة النفط من خلال ثقب بأحد الأنابيب الناقلة للنفط ضمن محافظة البصرة، وضبط 22 عجلة مخالفة ضمن محافظات البصرة وبغداد وكركوك والانبار وميسان وذي قار وكربلاء المقدسة والنجف الاشرف وديالى. تم التعامل معها اصوليا وتسليمها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإكمال الأوراق التحقيقية".