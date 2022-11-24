الأسير إياد أبو الرب يدخل عامه الـ18 في سجون الاحتلال

دخل الأسير إياد أبو الرب (48 عاماً) من بلدة جلبون/جنين، عامه الـ18 في سجون الاحتلال الإسرائيلي وذلك منذ اعتقاله في عام 2005.

وقال نادي الأسير إن الأسير أبو الرب اُعتقل سابقاً في عام 1990، وقضى 3 سنوات في الأسر، ولاحقاً في عام 2002 تعرض للمطاردة لمدة 3 سنوات فقد خلالهم والده وحُرم من وداعه، وهُدم منزله، لافتاً إلى أنه اُعتقل في عام 2005، وواجه عقب اعتقاله تحقيقاً قاسياً استمر لمدة 120 يوماً، ولاحقاً حكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد 8 مرات.

الأسير أبو الرب حصل وهو بالأسر على شهادة الثانوية العامة، وشهادة البكالوريوس تخصص تربية إسلامية.

وهو يقبع اليوم في سجن "ريمون".