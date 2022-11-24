زلزال أندونيسيا: بعد 40 ساعة انتشال طفل من تحت أنقاض منزل

أعلن مسؤولو الإنقاذ في ​إندونيسيا​، اليوم الخميس 24/11/2022، انتشال طفل عمره 6 أعوام من تحت الأنقاض بعد يومين من ​زلزال​ قوته 5.6 درجة ريختر بإقليم جاوة الغربي.

وأشار رجل إطفاء، إلى أنه شارك في عملية إنقاذ الطفل الذي يدعى أزكا، وعُثر عليه حيا تحت أنقاض منزل في قرية ناجريك بمنطقة سيانجور، بعد مرور نحو 40 ساعة من وقوع الزلزال، موضحا أن الطفل لا يزال يتنفس، وتلقى العلاج على الفور.

وكشف مسؤولون أن العديد من القتلى في الزلزال الذي ضرب منطقة سيانجور الإثنين، كانوا أطفالا يحضرون دروسا دينية في المساجد بعد المدرسة.

وأسفر الزلزال عن مقتل ما لا يقل عن 268 شخصا، وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن هناك حوالي 150 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين في سيانجور.

هذا، وأصيب أكثر من 1000 شخص وشرد 58 ألفا بعد الزلزال الذي تسبب في انهيارات أرضية طمرت منازل وأشخاصا على حد سواء، وفقا للوكالة.

وتضرر أكثر من 2300 مبنى ومنزل، وتحول العديد منها إلى أنقاض.

وتقع إندونيسيا على حلقة النار في ​المحيط الهادئ​، وهي منطقة تشتهر بالزلازل المتكررة وثوران البراكين