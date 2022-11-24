الأشغال الشاقة 15 عاماً لمدان بتهمة القتل القصد في رام الله

حكمت محكمة بداية رام الله، على المتهم (ز، و)، بالأشغال الشاقة 15 عاماً، عن تهمة القتل القصد سنداً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

كما حكمت المحكمة على المتهم ذاته، بالحبس 6 أشهر عن تهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وقررت دمج العقوبتين وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة 15 عاما، ومصادرة السلاح المضبوط وتسليمه لهيئة التسليح المركزي، حسب الأصول.

وجاء الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة وإجراء التحقيقات اللازمة أصولا.