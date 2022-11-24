مواجهة نارية الموعد والقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرتغال وغانا في كأس العالم 2022

الموعد والقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرتغال وغانا في كأس العالم 2022 اليوم الخميس 4/11/2022، وأهم تفاصيل هذه المواجهة اليوم في المجموعة الثامنة، يقدمها لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، حيث سيكون محبي المتعة الكروية اليوم على موعد مع مواجهة قوية في المجموعة الثامنة بين منتخب البرتغال ومنتخب غانا على ملعب "974"، وينتظر الجميع متابعة هذا اللقاء الحماسي وبالأخص لمشاهدة أول ظهور في مونديال قطر 2022 لصاروخ ماديرا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

الموعد والقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرتغال وغانا في كأس العالم 2022

تم تحديد الموعد والقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرتغال وغانا اليوم الساعة 7:00 مساءً بتوقيت السعودية، حيث ستبث شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 1 Max، كما من الممكن متابعة اللقاء عبر بعض القنوات المفتوحة الاخرى مثل قناة ZDF الألمانية بتردد 11362 على قمر أسترا 19 شرقًا ، وقناة TRT 1 HD Turkey بتردد 11096 على قمر Turksat ، وقناة BBC One UK بتردد 10773 على قمر أسترا 28.2 شرقًا.

جدول مباريات كأس العالم اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022

نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل مواجهات اليوم في المجموعتين السابعة والثامنة والقنوات الناقلة.

سهرة الخميس اليوم ستكون برعاية كأس العالم 2022 الذي تنطلق فيه هذا المساء مباريات المجموعتين السابعة والثامنة، حيث سيترقب عشاق السحر الكروي مباراة البرتغال وغانا، ومباراة راقصي السامبا منتخب البرازيل في أول مواجهة لهم أمام صربيا.

جدول مباريات كأس العالم اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

كأس العالم 2022 – دور المجموعات

سويسرا ضد الكاميرون – الموعد: 1:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

أوروغواي ضد كوريا الجنوبية – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 2 Max

البرتغال ضد غانا – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

البرازيل ضد صربيا – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 2 Max