جدول مباريات كأس العالم اليوم الخميس 24/11/2022 والقنوات الناقلة- جدول مباريات كأس العالم اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل مواجهات اليوم في المجموعتين السابعة والثامنة والقنوات الناقلة.

سهرة الخميس اليوم ستكون برعاية كأس العالم 2022 الذي تنطلق فيه هذا المساء مباريات المجموعتين السابعة والثامنة، حيث سيترقب عشاق السحر الكروي مباراة البرتغال وغانا، ومباراة راقصي السامبا منتخب البرازيل في أول مواجهة لهم أمام صربيا.

جدول مباريات كأس العالم اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

كأس العالم 2022 – دور المجموعات

سويسرا ضد الكاميرون – الموعد: 1:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

أوروغواي ضد كوريا الجنوبية – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 2 Max

البرتغال ضد غانا – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

البرازيل ضد صربيا – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 2 Max

جدول مباريات كأس العالم 2022 في قطر

مع بداية الحدث الرياضي الأكبر على مستوى العالم، والذي ينتظره الجميع بفارغ الصبر كل أربع سنوات، إلّا أن هذه المرة كانت مختلفة منذ البداية، خاصة وأنها أول مرة يتم فيها استضافة كأس العالم على أرض دولة عربية.

جدول مباريات كأس العالم 2022

جدول مباريات كأس العالم 2022 في قطر والقنوات الناقلة

جدول مباريات كأس العالم 2022 في قطر نستعرضه لكم فيما يلي من خلال الجدول، وسيتضمن اليوم والموعد والملعب والمجموعات، والقنوات الناقلة هي شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وتحديدًا عبر قنوات beIN Sports Max.

مواعيد مباريات دور الـ16 في كأس العالم 2022 في قطر

بعد انتهاء دور المجموعات في كأس العالم 2022، يتضمن جدول مباريات كأس العالم 2022 مباريات دور الـ16 التي تبدأ في 3 ديسمبر وتنتهي في 6 ديسمبر، حيث أن أولى مباريات دور الـ16 في كأس العالم 2022 قطر تم تحديد موعدها لتكون في تمام الساعة 6:00 م بتوقيت السعودية، أما المباراة الثانية في تمام الساعة 10:00 م بتوقيت السعودية.

مواعيد مباريات دور الـ8 في كأس العالم 2022 في قطر

بعد تأهل المنتخبات من دور الـ16، يتوقف جدول مباريات كأس العالم 2022 لمدة 3 أيام لتنطلق بعدها مباريات دور الـ8 لبطولة كأس العالم 2022 في قطر يوم 9 ديسمبر والتي ستنتهي يوم 10 ديسمبر، بحيث تقام المباراة الأولى الساعة 6:00 م بتوقيت السعودية، والمباراة الثانية في تمام الساعة 10:00 م بتوقيت السعودية.

جدول مباريات كأس العالم 2022

مواعيد مباريات دور النصف نهائي في كأس العالم 2022 في قطر

بعد انتهاء دور الـ8، يتبقى 4 منتخبات ستتواجه في نصف نهائي كأس العالم 2022 قطر، وسيكون جدول مباريات كأس العالم 2022 دور النصف النهائي محددًا، بحيث تنطلق أول مباراة يوم 13 ديسمبر 2022 وثاني مباراة في 14 ديسمبر، وستكون موعد أول مباراة الساعة 10:00 م بتوقيت السعودية، والمباراة الثانية اليوم الثاني في نفس الموعد.

موعد مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في كأس العالم 2022 في قطر

مباراة تحديد المركز الثالث والرابع حسب جدول مباريات كأس العالم 2022 في قطر ستلعب يوم 17 ديسمبر، وتم اختيار موعد مباراة تحديد المراكز في كأس العالم 2022 لتقام في تمام الساعة 6:00 م بتوقيت السعودية.

موعد المباراة النهائية في كأس العالم 2022 في قطر

تم تحديد موعد المباراة النهائية لبطولة كأس العالم في قطر بحسب جدول مباريات كأس العالم 2022 يوم 18 ديسمبر 2022، وسيلتقي خلالها المنتخبين اللذان وصلا للنهائي في تمام الساعة 6:00 م بتوقيت السعودية على ملعب لوسيل الذي سيحتضن أحداث المباراة النهائية.

جدول مباريات كأس العالم 2022

القنوات الناقلة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر

القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم 2022 في قطر هي شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتعتزم قناة بي إن الرياضية إطلاق مجموعة قنوات مخصصة فقط لنقل أحداث ومجريات مونديال قطر 2022، وستكون هذه القنوات مفعلة قبل بداية كأس العالم تحت اسم "beIN Sports Max".