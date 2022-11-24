توقيت مباراة أوروغواي وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2022.. معلق مباراة أوروغواي ضد كوريا الجنوبية، تنطلق اليوم عدة مباريات بين المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر، إذ تلتقي اليوم ثمانية منتخبات في أربع مباريات نارية، ومن ضمن هذه المباريات مباراة القمة بين منتخبي كوريا الشمالية والأوروغواي، والتي من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القدس ومكة المكرمة، الثانية بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت العاصمة أبو ظبي، من مساء اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022، في المجموعة الثامنة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 مونديال قطر، إذ من المقرر أن تقام على استاد المدينة التعليمية.

من هو معلق مباراة اوروغواي وكورويا الجنوبية اليوم

أنظار عشاق كرة القدم ستكون شاخصة أمام شاشات البث، توقيت مباراة أوروغواي وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2022.. معلق مباراة أوروغواي ضد كوريا الجنوبية، إذ إنه في هذه المناسبة تتوقف جميع الدوريات الكبرى في العالم بين الأندية بسبب انطلاق بطولة كأس العالم، والتي تتضمن 32 منتخباً على مستوى العالم، تأهلوا لهذه النسخة من البطولة، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، من هو معلق مباراة اوروغواي وكورويا الجنوبية اليوم، حيث من المقرر أن يعلق على المباراة ثلاثة معلقين رياضيين، وهم، سيمر اليعقوبي، وسمير المعيرفي، وسوار الذهب.

تشكيلة الأوروجواي لمواجهة كوريا الجنوبية كأس العالم 2022

تهتم جماهير الساحرة المستديرة في كل بقاع الأرض، في البحث عبر المواقع الرياضية المحتلة لاسيما قنوات ومواقع بي ان سبورت القطرية، عن، تشكيلة الأوروجواي لمواجهة كوريا الجنوبية كأس العالم 2022، حيث جاءت التشكيلة المتوقعة لمنتخب الأوروجواي لمواجهة كوريا الجنوبية كالآتي: حراسة المرمى: موسليرا، خط الدفاع: مارتن كاسيريس - دييغو غودين – سباستيان كاسيرس، أما خط الوسط: - غييرمو فاريلا-رودريغو بنتانكور- رودريغو فالفيردي - نيكولاس دي لا كروز، بينما خط الهجوم: لويس سواريز - جيورجيان دي أراسكايتا - داروين نونيز.

تشكيلة كوريا الجنوبية لمواجهة الأوروجواي مونديال قطر 2022

ونرفق لكم أيضا، تشكيلة كوريا الجنوبية لمواجهة الأوروجواي مونديال قطر 2022، فهي من أهم وأقوى المنتخبات في القارة الآسيوية، وتنافس أيضا منتخبات القارة الأوروبية والأمريكيتين أيضاً، حيث أن تشكيل منتخب كوريا الجنوبية ضد الأوروجواي جاء كالآتي: حراسة المرمى: كيم سونج كيون، خط الدفاع: كيم سيونج جيو - كيم مين جاي - كيم مون هوان - كيم جين سو، خط الوسط: جون هو سون - هوانج إن بيوم - كانج إن لي - سون هيونج مين - هي شان هوانج، خط الهجوم: هوانج أوي جو.

⚽️ أوروغواي 🇺🇾 تواجه كوريا الجنوبية 🇰🇷 في مستهل منافسات المنتخبـين في #كأس_العالم_2022 مباراة على الورق تميل كفتها لممثل أمريكا الجنوبية

🎙️ تقرير | معين مظلومة pic.twitter.com/A1Ti5b4Bra — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) November 23, 2022

القنوات الناقلة لمباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية

اليوم تنطلق مباريات نارية بين المنتخبات، منتخب الأوروغواي واحد منها، القنوات الناقلة لمباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية، حيث أن منتخب الأوروغواي يحتل المركز الـ 14 في قائمة ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقد تأهل الفريق لنهائيات مونديال قطر من خلال احتلال المركز الثالث من بين دول أمريكا الجنوبية في تصفياتها، ويضم الفريق عدداً من اللاعبين العالميين بمن فيهم النجم البارز "سواريز" الذي قاد أوروغواي على مدى السنوات العشر الماضية، مهاجم الجناح "نونيز" ولاعب الوسط "فالفيردي"، حيث وتنقل أحداث مباراة منتخب الأوروجواي ضد نظيره منتخب كوريا الجنوبية، عبر قناة بي إن سبورتس ماكس، وأيضًا قناة الكأس القطرية الحاصة على حقوق بث نهائيات كأس العالم بشكل مباشر وحصري، توقيت مباراة أوروغواي وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2022.. معلق مباراة أوروغواي ضد كوريا الجنوبية.