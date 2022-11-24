"مهجة القدس": الأسير المجاهد إياد أبو الرب يدخل عامه الـ (18) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، أن الأسير المجاهد إياد محمد أحمد أبو الرب (48 عامًا)؛ من بلدة جلبون بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، أنهى سبعة عشر عامًا في الأسر ويدخل اليوم عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 24/11/2005م؛ وصدر بحقه حكمًا بالسجن 8 مؤبدات بتهمة الانتماء لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وتجهيزه الاستشهاديين وتشكيل خلايا عسكرية بالضفة المحتلة ومشاركته في عدد من عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد إياد أبو الرب ولد بتاريخ 20/05/1974م وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن رامون.