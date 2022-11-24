مستجدات تشكيل حكومة نتنياهو.. المتطرف "سموتريتش" وزيراً للمالية ومسؤولاً عن الاستيطان

وافق رئيس حزب "الليكود" المُكلف بنيامين نتنياهو على منح زعيم "الصهيونية الدينية" المتطرف "بتسلئيل سموتريتش" مسؤولية الإشراف على الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

ووفق الاتفاق الذي توصل إليه "نتنياهو وسموتريتش"، فسيتم تعيين الأخير وزيراً للمالية، فيما سيتم نقل الدائرة المسؤولة عن الاستيطان من وزارة الحرب إلى وزارة المالية لتكون تحت إشرافه المباشر.

ويكتسب هذا التطور أهمية بالنسبة للاستيطان في الضفة، نظراً لأن "سموتريتش"، الذي يقود حركة تقدم نفسها كممثلة للمستوطنين اليهود في الضفة والقدس المحتلتين، يتبنى مواقف بالغة التطرف من الاستيطان، وضمن ذلك حماسه لضم منطقة "ج"، التي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة.

ومن خلال موقعه الجديد، سيتمكن "سموتريتش" من إضفاء "الشرعية" على عشرات البؤر الاستيطانية التي دشنها المستوطنون اليهود على الأراضي الفلسطينية بدون الحصول على ترخيص من حكومة وجيش الاحتلال.

ويذكر أن" سموتريتش" يعد من مؤسسي منظمة "فتية التلال" الإرهابية، التي تنشط في مجال السيطرة على الأراضي الفلسطينية الخاصة بهدف تدشين بؤر استيطانية عليها.

وفي سياق متصل، ذكرت القناة "12" العبرية، أن حركة "شاس" و"الليكود" اتفقا على أن يتولى زعيم "شاس" الحاخام "آرييه درعي" وزارتي الداخلية والصحة، بالإضافة إلى منح الحركة ثلاث وزارات أخرى، من بينها وزارة الأديان.

وعلى صعيد آخر، ذكرت القناة أنه يرجح أن يتم تعيين القيادي في "الليكود" أمير أوحانا وزيراً للخارجية.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد أشارت إلى أن نتنياهو كان معنياً بأن يشغل هذا الموقع سفير كيان الاحتلال السابق في واشنطن "رون درمر"، الذي يعد أقرب المقربين منه.