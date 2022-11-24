تشكيلة منتخب البرازيل ضد صربيا في مونديال قطر 2022.. التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل وصربيا في كأس العالم 2022، في إطار المنافسات بين المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 مونديال قطر، الذي ينظم على أرض عربية لأول مرة في تاريخ المسابقة، يتقابل اليوم منتخبي من أقوى وأعتى المنتخبات في البطولة، إذ من المقرر أن يلعب البرازيل أمام صربيا، وذلك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت فلسطين والمملكة العربية السعودية، الثامنة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وذلك من مساء اليوم الخميس الموافق 24 نوفمبر 2022، إذ ان ما يسيمها جمهور كرة القدم بـ كتيبة الإعدام" لمنتخب البرازيل تلتقي أمام صربيا في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، وذلك على ملعب لوسيل، إذ من المقرر أيضا أن يعلق على المباراة 3 معلقين رياضيين وهم، المعلق مشاري القرني، والمعلق أحمد الطيب، والمعلق الشهير حفيظ الدراجي، إذ إن أعين عشاق كرة القدم ستكون شاخصة أمام شاشات التلفاز لمشاهدة الملحمة الكروية الكبيرة.

تشكيل منتخب البرازيل المتوقع أمام صربيا اليوم كأس العالم 2022

جمهور كرة القدم يسمي مجموعة لاعبي منتخب البرازيل بـ "كتيبة الموت"، تشكيلة منتخب البرازيل ضد صربيا في مونديال قطر 2022.. التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل وصربيا في كأس العالم 2022، كونها تضما نجوما كبار في كل الخطوط، أبرزهم نيما ردا سيلفا، وفينيسيوس جونيور، ورودريغو، ورافيينا، وهم نجوم عالميين ذاع سيطهم في الوسط الكروي بعد تألقهم من نواديهم، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تشكيل منتخب البرازيل المتوقع أمام صربيا اليوم كأس العالم 2022.

Trabalho e alegria! 💪🤩



Primeiro dia de treino no Qatar! ✅😁



Vamos, Brasil! 🇧🇷💛



📷: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/RlbjFU1vhp — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 20, 2022

تشكيلة منتخب البرازيل ضد صربيا في مونديال قطر 2022

منتخب السامبا يخوض اليوم أولى مبارياته في كأس العالم التي انطلقت في 20 من الشهر الحالي، تشكيلة منتخب البرازيل ضد صربيا في مونديال قطر 2022، إذ من المتوقع أن يلعب المدرب البرازيلي تيتي، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة، أمام صربيا، في دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، كما يلي:حراسة المرمى: إيدرسون مواريس، أليسون بيكر، دفاع راقصو السامبا: داني ألفيس (دانيلو)، إيدير ميليتاو، تياغو سيلفا، ماركينيوس، خط الوسط: كاسيميرو، لوكاس باكيتا، غابرييل مارتينيلي (أنتوني)، مركز الهجوم: نيمار جونيور، غابرييل جيسوس، فينيسيوس جونيور (رودريغو غوس).

Tradição é tradição!



São 215 milhões de torcedores representados no nosso sonho pela sexta estrela ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️



Seleção Brasileira viaja amanhã para o Catar levando na bagagem a energia de todos vocês! 🇧🇷🇶🇦



Vamos juntos pelo hexa!!!



Foto: Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/Z5HvcqAKkp — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 18, 2022

تشكيلة منتخب البرازيل ضد صربيا

بعض عشاق ومحبو كرة القدم العالمية، غردوا عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن كأس العالم 2022 في قطر سيبدأ اليوم، مع لعب البرازيل لأولى مبارياته في البطولة، وهو ما يدلل على حجم الجمهور المهول لمنتخب السامبا، والذي يعد أبرز المرشحين لحصد البطولة هذا الموسم، إن لم تحدث مفاجآت، تشكيلة منتخب البرازيل ضد صربيا، كما وستنقل على قنوات “الكأس” القطرية، التي تمتلك حقوق البث لكافة مباريات كأس العالم 2022 قطر، كما ويحلّ منتخب البرازيل الأكثر تتويجاً بالبطولة العالمية برصيد 5 مرات، في المجموعة الثامنة من دور منافسات كأس العالم 2022 المجموعة، إلى جانب صربيا وسويسرا والكاميرون، تشكيلة منتخب البرازيل ضد صربيا في مونديال قطر 2022.. التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل وصربيا في كأس العالم 2022.