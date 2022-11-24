طقس فلسطين اليوم الخميس: منخفض جوي رطب وأجواء باردة وشتوية ماطرة

توقع موقع طقس فلسطين، أن يسود اليوم الخميس جو غير مستقر، ويطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة وتتكاثر الغيوم وتبدأ الأمطار بالهطول في الكثير من المناطق الشمالية والوسطى من البلاد، كما توقعت ان يصبح الجو بارداً وماطراً على فترات في ساعات الليل المتأخرة وفجر غد الجمعة في معظم المناطق الشمالية والوسطى.

وغدا الجمعة، تنخفض درجات الحرارة وتسود أجواء باردة وشتوية ماطرة على فترات نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي رطب. وتكون الحرارة أدنى من المعدل السنوي العام بحوالي ستة درجات مئوية، وفي ساعات المساء تهبط الحرارة اكثر فأكثر ويسود جو ماطر على فترات وبرودة عالية.

والسبت تستقر درجات الحرارة الباردة ويبقى الجو بارداً وماطراً في الفترة الصباحية حتى الظهيرة، وفي ساعات الالظهيرة من المتوقع أن تضعف فرصة الأمطار بشكل تدريجي ويبقى الجو بارداً، كما توقع مع الليل توقف سقوط الأمطار تماماً وتبقى الأجواء باردة. والله تعالى أعلى وأعلم.