طقس فلسطين.. البلاد تتأثر بمنخفض جوي وهذه تفاصيله

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022، أن تتأثر البلاد بمقدمة منخفض جوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام، ويتوقع سقوط أمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً فوق مختلف المناطق خاصة الشمالية والوسطى تشتد خلال ساعات المساء والليل وتمتد إلى بقية المناطق والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً، وتسقط بمشيئة الله زخات من الامطار قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحياناً والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائجاً.