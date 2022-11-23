الاحتلال يمنع دخول البضائع عبر معابر جنين حتى تسليم "الدرزي"

قرر الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأربعاء، منع دخول البضائع والمواد الغذائية عبر معابر جنين حتى اشعار اخر وحتى تسليم جثة الدرزي.‏

وكشفت مصادر عبرية، عن استعداد جيش الاحتلال الإسرائيلي لشن عدوان واسع على مخيم جنين بحجة اختطاف المقاومة الفلسطينية لجثة "إسرائيلي" درزي لقي مصرعه في حادث سير صباحاً قرب الجامعة العربية الأميركية.

وأفادت المصادر في تقرير نشرته "واللاه" العبرية"، أن السلطة الفلسطينية وجهت رسالة للإحتلال طلبت خلالها بعدم شن عدوان على المخيم وأنها ستعمل على إنهاء هذا الأمر مع المقاومين.

وأشارت إلى أن المفاوضات مع الجانب الفلسطيني ما زالت مستمرة، وتقدر مصادر الجيش أن هناك فرصة لنجاح المفاوضات.

وكشف أن المفاوضات لم تشمل السلطة الفلسطينية فقد، بل أنه أجرى اتصالات مع مسؤولين فلسطينيين في سوريا ولبنان وغزة، وأنهم كافة أكدوا على ضرورة تسليم الجثة والأمر في انتظار التنفيذ.